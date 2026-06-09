「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在で、ジャパンマテリアル<6055.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でＪマテリアルは３日ぶり反発。同社は半導体製造向け特殊ガス供給装置のメーカー。キオクシアホールディングス<285A.T>を主要顧客に持つことから、足もと注目度が高まっている。６月４日に大陽線を示現し、１４％を超える急騰で一気に年初来高値を更新したものの、翌５日、週明け８日と続落。きょう９日はひとまず自律反発に転じたものの、依然として売り目線で見ている投資家は多いようだ。



出所：MINKABU PRESS