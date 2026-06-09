・リガクＨＤは大幅高、グループ会社が参画する共同研究成果が世界的学術誌に掲載

・森永乳が急騰で最高値圏を舞い上がる、三菱ＵＦＪなど大株主浮上で株高思惑に拍車

・３ＤＭが高い、悪性胸膜中皮腫を対象の「ＭＩＲＸ００２」の治験で主要評価項目達成

・タスキＨＤが反発、東証プライムへの市場変更でパッシブ系資金の流入期待

・パナＨＤがマド開け急反発、データセンター向け蓄電池の売上高目標をポジティブ視

・ｃｏｔｔａが大幅反発、理美容関連での施策奏功し２６年９月期業績予想を上方修正

・トレファクが急反発、夏物衣料など伸長し５月既存店売上高１２．７％増

・ＨＥＲＯＺが急動意、２６年４月期最終利益大幅増額受け買い戻しに点火

・アピリッツがカイ気配切り上げ、東大発スタートアップと資本・業務提携しフィジカルＡＩ領域に参入



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出所：MINKABU PRESS