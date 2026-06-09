8月21日に公開される短編アニメーション映画『しらぬひ』で主人公の声を担当するあののアフレコシーンとインタビュー動画、本ポスタービジュアルが公開された。

参考：あの、短編アニメー映画『しらぬひ』で主人公の少年役に 共演に花澤香菜＆三木眞一郎

本作は、『君の名は。』『すずめの戸締まり』を手がけたアニメーションスタジオ、コミックス・ウェーブ・フィルムの新作短編映画。スーパーの鮮魚コーナーで働くかたわら、フリーの映像作家として自主制作を続け、本作が商業アニメーション映画初挑戦となる片野坂亮が監督を務めた。

音楽は『ユーリ!!! on ICE』や数々のアニメの劇伴音楽を手がける作曲家、編曲家の梅林太郎、主題歌は『こちらあみ子』で劇中音楽と主題歌を担当し、第77回毎日映画コンクールにおいて音楽賞を受賞した青葉市子が担当。梅林と青葉は、青葉のアルバム『アダンの風』『Luminescent Creatures』で共同作編曲を担っており、本作でも再びタッグを組む。

物語の舞台は1996年、夏の終わり。熊本の海辺の町で暮らす10歳の少年・湊は、酒に溺れる父とふたりきりで、息をひそめるように生きていた。 湊の唯一の心の拠り所は、弁天島に現れる少女の神さま“べんちゃん”。 彼女と過ごすひとときだけが、湊にとって自分を取り戻せる時間だった。しかし児童養護施設への入所が決まり、べんちゃんとの別れの時が迫る。 湊は、ひとつだけ願いを叶えてくれるという、海に浮かぶ不思議な光“しらぬひ”に祈りを捧げるが、 父への憎しみが募るにつれ、その“祈り”は取り返しのつかない“呪い”へと姿を変えていく。 喪失と赦しの果てに、湊が辿り着く“ほんとうの願い”とは。

主人公となる10才の少年・湊をあの、湊の唯一の友である少女の神様・べんちゃんを花澤香菜、湊の父親・マサルを三木眞一郎が担当する。

公開された本ポスタービジュアルでは、舞台となる弁天島から見える不思議な光・しらぬひを写しながら、主人公の少年・湊と、海辺の祠に宿る少女の神さま・べんちゃんが捉えられている。危うげな瞳から涙を揺れこぼす湊と、そんな彼を優しさ溢れる表情で抱きしめるべんちゃん。しかし、べんちゃんの体は、少しずつ消えかけている。また、キャッチコピーには「その光に、僕は父の死を願った」と、少年が感じた父への憎しみが綴られている。

あわせて、主人公・湊役を演じたあののアフレコシーンが到着。台本を手にモニターを見つめ、役に入り込んでいる表情は真剣そのもの。初めての挑戦となる少年役だが、声色を変えてマイクにセリフを伝え、湊の切実さをかたどっていく。あのは「しらぬひは一度だけ願いを叶えてくれる神様の光だって言ってた。本当かな？」と寂しさと希望の狭間で揺れる呟きの後、消えかけてしまっているべんちゃんのために「じゃあ、俺が願ってやるよ、べんちゃんが消えないように」というセリフを放ち、自身が置かれた厳しい環境を悲憤する少年の感情を表現している。

さらに、アフレコを終えてあのは「（男の子役を）できるかなという不安もありながらだったので、声の出し方とかは事前に何種類も試したりしました」とオファーが来た際の心境と、10歳の男の子を演じるために準備したエピソードを明かした。（文＝リアルサウンド編集部）