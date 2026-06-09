荒木友輔氏と三原純氏のW杯デビュー戦が決定!! 開催国アメリカの初戦で第4審&リザーブ副審
国際サッカー連盟(FIFA)は8日、日本時間13日午前10時キックオフの北中米ワールドカップD組第1節・アメリカ代表対パラグアイ代表で、荒木友輔氏(40)が第4審判員を、三原純氏(44)がリザーブ副審を担当すると発表した。
荒木氏と三原氏は今大会に日本から選出された審判員コンビで、ともにW杯初担当となる。日本人審判員として3大会ぶりの主審や副審割り当てを目指すなかで、まずは開催国・アメリカの初戦で第4審判員とリザーブ副審を務めることになった。
同試合の主審と副審はオランダのセットで、主審はダニー・マッケリー氏(43)が担当する。マッケリー主審は前回大会のスペイン代表対ドイツ代表、ポーランド代表対アルゼンチン代表で笛を吹いていた。VARにはカルロス・デル・セロ・グランデ氏(スペイン/50)が割り当てられた。
なお、今大会開幕戦のメキシコ代表対南アフリカ代表は南米の審判団に決定。ブラジルのウィルトン・サンパイオ主審(44)が開幕を告げる笛を吹く。
荒木氏と三原氏は今大会に日本から選出された審判員コンビで、ともにW杯初担当となる。日本人審判員として3大会ぶりの主審や副審割り当てを目指すなかで、まずは開催国・アメリカの初戦で第4審判員とリザーブ副審を務めることになった。
なお、今大会開幕戦のメキシコ代表対南アフリカ代表は南米の審判団に決定。ブラジルのウィルトン・サンパイオ主審(44)が開幕を告げる笛を吹く。