八戸が倉石圭二氏の新監督就任を発表「勝利を目指すことはもちろんですが…」
ヴァンラーレ八戸は9日、倉石圭二氏(43)が2026-27シーズンにトップチーム監督に就任することを発表した。
倉石氏はこれまでテゲバジャーロ宮崎の指揮官、横浜FCやV・ファーレン長崎のコーチなどを歴任。今年4月までFC今治の監督を務めていた。
八戸は今季のJ2・J3百年構想リーグで40チーム中36位。今月6日に高橋勇菊監督の退任を報告していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●倉石圭二
(くらいし・けいじ)
■生年月日
1982年6月26日(43歳)
■出身地
宮崎県
■選手歴
2004年〜2008年:ホンダロックSC
■指導歴
2009年〜2016年:宮崎日本大学高校
2017年〜2018年:テゲバジャーロ宮崎 ヘッドコーチ
2018年〜2020年:テゲバジャーロ宮崎 監督
2021年:テゲバジャーロ宮崎 ヘッドコーチ
2022年〜2023年:横浜FC コーチ
2024年:V・ファーレン長崎 ヘッドコーチ
2025年〜2026年(4月):FC今治 監督
■コメント
このたび、ヴァンラーレ八戸の監督に就任いたしました倉石圭二です。
まずは、このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。
また、日頃からクラブを支えてくださっているサポーター、スポンサー、地域の皆さまに深く敬意を表します。
私は、このクラブがこれまで積み上げてきた歴史や文化、そして八戸という地域が持つ力強さを大切にしながら、新たな挑戦をしていきたいと考えています。
青森・八戸らしい粘り強さと逞しさを持ちながら、勇気を持って前へ進むフットボールを表現したいと思います。最後まで走り、最後まで戦い、仲間のために力を尽くす。そんな姿勢をチーム全員で体現していきます。
また、勝利を目指すことはもちろんですが、地域の皆さまが週末を楽しみにスタジアムへ足を運び、「また応援したい」と思っていただけるチームを作りたいと考えています。子どもたちが憧れ、大人たちが誇りを持てる存在になることも私たちの使命です。
簡単な道のりではありません。しかし、選手、スタッフ、クラブ、サポーター、スポンサー、そして地域の皆さまが一つになれば、さらに大きな景色を見ることができると信じています。
ヴァンラーレ八戸のさらなる成長と発展のために全力を尽くします。
皆さまとともに戦えることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。
倉石氏はこれまでテゲバジャーロ宮崎の指揮官、横浜FCやV・ファーレン長崎のコーチなどを歴任。今年4月までFC今治の監督を務めていた。
八戸は今季のJ2・J3百年構想リーグで40チーム中36位。今月6日に高橋勇菊監督の退任を報告していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(くらいし・けいじ)
■生年月日
1982年6月26日(43歳)
■出身地
宮崎県
■選手歴
2004年〜2008年:ホンダロックSC
■指導歴
2009年〜2016年:宮崎日本大学高校
2017年〜2018年:テゲバジャーロ宮崎 ヘッドコーチ
2018年〜2020年:テゲバジャーロ宮崎 監督
2021年:テゲバジャーロ宮崎 ヘッドコーチ
2022年〜2023年:横浜FC コーチ
2024年:V・ファーレン長崎 ヘッドコーチ
2025年〜2026年(4月):FC今治 監督
■コメント
このたび、ヴァンラーレ八戸の監督に就任いたしました倉石圭二です。
まずは、このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。
また、日頃からクラブを支えてくださっているサポーター、スポンサー、地域の皆さまに深く敬意を表します。
私は、このクラブがこれまで積み上げてきた歴史や文化、そして八戸という地域が持つ力強さを大切にしながら、新たな挑戦をしていきたいと考えています。
青森・八戸らしい粘り強さと逞しさを持ちながら、勇気を持って前へ進むフットボールを表現したいと思います。最後まで走り、最後まで戦い、仲間のために力を尽くす。そんな姿勢をチーム全員で体現していきます。
また、勝利を目指すことはもちろんですが、地域の皆さまが週末を楽しみにスタジアムへ足を運び、「また応援したい」と思っていただけるチームを作りたいと考えています。子どもたちが憧れ、大人たちが誇りを持てる存在になることも私たちの使命です。
簡単な道のりではありません。しかし、選手、スタッフ、クラブ、サポーター、スポンサー、そして地域の皆さまが一つになれば、さらに大きな景色を見ることができると信じています。
ヴァンラーレ八戸のさらなる成長と発展のために全力を尽くします。
皆さまとともに戦えることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。