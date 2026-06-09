えっ、粉チーズは冷蔵庫NG！？ プロ直伝「意外と知らないチーズの常識」3選
【画像で見る】ちゃんとチェックしてる？パルメザンチーズのパッケージの裏側
みなさん、チーズはお好きですか？ そのまま食べておいしいのはもちろん、ハンバーグにのせたり、パスタにかけたり。子どもも大人も大好きなチーズは、毎日の献立に欠かせない心強い存在です。栄養面でも優秀で、カルシウム・たんぱく質・ビタミンA・B2が豊富。含まれていないのはビタミンCと食物繊維くらい、といっても過言ではないほどバランスのとれた食品です。
今回、森永乳業で開催された「チーズ勉強会」にレタスクラブ編集部が参加。チーズのプロから教わった、驚きのトリビアを3つご紹介します。
■トリビア1：パルメザンチーズは「冷蔵庫」に入れてはダメ！？
パスタやグラタンに欠かせない「粉チーズ（パルメザンチーズ）」。使い終わったら、マヨネーズやケチャップと一緒に「冷蔵庫のドアポケット」にしまっていませんか？
実はこれ、正しい保存法ではないんです！ 森永乳業の担当者によると、粉チーズはチーズを粉状にする時に水分をしっかり飛ばして作られているため、そもそも「常温保存」が可能な食品なのだそうです。
それなのに冷蔵庫に入れてしまうと、庫内の高い湿度や、出し入れによる温度差で発生した「結露（水滴・湿気）」を吸ってしまい、カチカチに固まる原因になってしまいます。未開封でも開封後でも、粉チーズの正しい保存場所は「常温で湿度が低く直射日光の当たらない」場所です（※原料や製法によって要冷蔵のものもあるため、念のためパッケージの保存方法は確認してください）。
さらに、パルメザンチーズは水分がほとんど入っていない分、栄養素がギュッと凝縮されているのも大きな魅力です。特にカルシウムが非常に豊富で、少量ふりかけるだけで、手軽にカルシウムやタンパク質を補給することができます。現代の日本人の食生活では毎日約170mgものカルシウムが不足していると言われています。この不足分を手軽に補うなら、約5g（大さじ1杯弱）のパルメザンチーズをいつものサラダやスープにサッと振りかけるだけで、1食当たり72mgのカルシウムを簡単に補給することができます。また、チーズのたんぱく質は牛乳よりも消化吸収がよいので、より効率的に摂取できます。
未開封なら常温で約9か月と賞味期限が長いことから、防災備蓄（ローリングストック）としても優秀。非常時はどうしても炭水化物中心の食事になりがちですが、粉チーズがあればいつもの味を楽しみながら栄養バランスを補えますよ。
■トリビア2：シュレッドチーズの「生食」にご用心！
ピザ・グラタン・トーストなど、さまざまな料理に欠かせないシュレッドチーズ（ピザ用チーズ）。加熱すればとろーりとろけて、料理のごちそう感が一気に上がりますよね。
ところで、サラダなど加熱しない料理にもそのままかけていませんか？ 実は、スーパーで売られているシュレッドチーズには「加熱用」と「生食用」の2種類があります。「加熱用」をそのまま食べると、チーズに含まれることのある「リステリア菌」による食中毒のリスクがあるため、注意が必要です（※加熱すれば菌は死滅します）。
最近は「森永おいしい熟成チーズ」のように、加熱せずにそのまま食べられるシュレッドチーズも増えています。用途に合わせて、パッケージ裏面の表示をしっかり確認して使い分けましょう。
■トリビア3：同じに見えて実は違う！「クリームチーズ」の秘密
チーズケーキやディップソースなどに大活躍する「クリームチーズ」。スーパーで箱入りのものを手に取るとき、「どれも同じ」だと思っていませんか？
実は、市販のクリームチーズには大きく分けて「ナチュラルチーズ」「プロセスチーズ」、そして風味や食感などに工夫を加えた「乳等を主要原料とする食品（乳主原）」の3タイプがあるんです。それぞれの特徴を知って、作りたいメニューに合わせて使い分けるのがおすすめですよ！
森永乳業の「フィラデルフィアクリームチーズ」に代表される「ナチュラルチーズ」は、乳のコクと発酵の風味が感じられる、みっちりとした本格的で奥行きのある味わいが特徴。手作りチーズケーキをワンランクアップさせたいときにぴったりです。 また、「プロセスチーズ」はクセが少なく、なめらかで均一な味わい。そして「乳主原」タイプはあっさりとした軽い口当たりなので、ディップソースやスプレッドとして手軽に使うのに向いています。
「クリームチーズに種類があるなんて知らなかった！」と編集部員も驚いたこの事実。作りたい料理や好みの味わいに合わせて、パッケージ裏面をチェックしてみてください。
身近な存在のチーズですが、プロに話を聞くと「知らなかった！」という驚きがたくさん。正しい保存方法や選び方を知ることで、チーズを使った料理の幅がぐっと広がるはずです。ぜひ今日から、パッケージの裏面を読む習慣をつけて、チーズをもっと楽しんでくださいね！
文＝レタスクラブ編集部Y