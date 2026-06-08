ミッドウエストの新店舗が名古屋「ハエラ」にオープン　本店との相互送客狙う

セレクトショップ「ミッドウエスト（MIDWEST）」が4店舗目となる「ミッドウエスト ハエラ（MIDWEST HAERA）」を6月11日にオープンする。

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同店は、J.フロント リテイリングが子会社のJ.フロント都市開発、大丸松坂屋百貨店、パルコと合同で手掛ける新商業施設「ハエラ（HAERA）」の開業にあわせてオープン。3階に位置し、同フロアでは「エルメス（HERMÈS）」、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」といったラグジュアリーブランドのほか、「スマイソン（Smythson）」、「クラークス オリジナルズ（CLARKS ORIGINALS）」などが出店している。

店内は、ウェアエリアと、シューズ＆小物エリアで構成する。ウェアはラインナップのほとんどがインポートブランドで、「リック・オウエンス（Rick Owens）」、「エゴンラボ（EGONlab.）」、「アヴァヴァヴ（AVAVAV）」などを展開。唯一のドメスティックブランドとして「キミノリ モリシタ（kiminori morishita）」を取り扱う。シューズ＆小物エリアでは、ミッドウエストと30年以上取り組みが続いている「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」のほか、「ダブレット（doublet）」、「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」、「カミヤ（KAMIYA）」など、ドメスティックブランドを中心に揃える。

店舗が入居するハエラは、本店であるミッドウエスト名古屋から徒歩2分ほどの場所に位置する。近隣エリアに新店舗を構えることについてミッドウエストの大澤武徳社長は「ウェアを豊富に取り扱っている本店と比べ、新店舗は意図的にシューズの構成比を高めている。それぞれの店舗で相互送客し、買い回りを促進できたら」と狙いを語った。

今後ミッドウエスト ハエラでは、オープン時にウェアを揃えるエリアを特設セクションと位置付け、月替わりでブランドの特集売り場を展開。7月はダブレットが、8月はメゾン ミハラヤスヒロが同区画をジャックする。大澤社長は「今後も様々なブランドと協業して面白い取り組みを続けていく計画なので、楽しみにしてほしい」とコメントした。

■MIDWEST HAERA

営業開始日：2026年6月11日（木）

所在地：愛知県名古屋市中区錦3-2501-1 3階