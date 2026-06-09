乃木坂46筒井あやめが福井で“喫茶探訪”へ！「乃木坂配信中」×『真夏の全国ツアー』連動企画始動

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乃木坂46が、グループ史上最大規模となる、全国8都市18公演を巡る『真夏の全国ツアー2026』の開催に合わせ、公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」との連動企画をスタートさせた。

■連動企画第1弾は「筒井あやめのふらっと喫茶探訪」

本企画は、「乃木坂配信中」の定番シリーズや過去に反響が良かった動画を、『真夏の全国ツアー2026』の開催地において撮影し、ライブの盛り上げに合わせて公演の前後で公開していくというもの。メンバーがツアー開催地を訪れ、ステージ上とは一味違うリラックスした表情や、ご当地ならではの魅力を堪能できるファン必見の企画となっている。

記念すべき第1弾として公開されたのは、筒井あやめによる定番シリーズ「筒井あやめのふらっと喫茶探訪」。ツアーの幕開けとなる福井公演（6月13・14日サンドーム福井）に合わせ、筒井が福井県内の喫茶店を訪れる様子が公開された。

過去にも名古屋や日本橋などの喫茶店を巡り、そのゆるふわなプライベート感が好評を博してきた同シリーズ。今回は福井の地で、どのような絶品メニューや癒やしの空間と出会うのか注目だ。

今後も様々なメンバーが登場し、ライブを開催する各地で撮影された動画が順次公開される予定。

■リリース情報

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「是非に及ばず」

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com