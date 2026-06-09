9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比20.5％減の3864億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.5％減の2944億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気候変動指数 <294A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ プレミアムインカム <452A> が新高値。純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、ｉシェアーズ 日本国債２０年超 ＥＴＦ <573A> 、ｉシェアーズ プラチナ ＥＴＦ <569A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が12.08％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が4.42％高、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> が3.96％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が3.86％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 <1484> が3.74％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は5.07％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.97％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は4.59％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.05％安と大幅に下落した。



日経平均株価が629円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1976億4900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1923億5500万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が216億700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が175億5000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が148億8400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が138億6300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が100億2100万円の売買代金となった。



株探ニュース