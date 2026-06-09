　9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　197649　　 -23.5　　　 68170
２. <1321> 野村日経平均　　 21607　　 -40.2　　　 67590
３. <2644> ＧＸ半導日株　　 18647　　 104.9　　　　4090
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 17550　　 -36.1　　　　3097
５. <1579> 日経ブル２　　　 14884　　　 8.4　　　 736.3
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13863　　 -24.9　　　 81260
７. <1360> 日経ベア２　　　 10021　　 -21.6　　　　76.0
８. <200A> 野村日半導　　　　8397　　 -26.7　　　　4915
９. <1540> 純金信託　　　　　6396　　 -16.3　　　 20730
10. <1306> 野村東証指数　　　6199　　　11.4　　　 410.6
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　6165　　　67.4　　　 905.8
12. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　4849　　 152.8　　　 400.9
13. <1398> ＳＭＤリート　　　4031　　 148.5　　　1801.5
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　3407　　 -29.2　　　　6724
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　3269　　 -22.1　　　 67330
16. <1615> 野村東証銀行　　　2750　　　52.5　　　 691.7
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2497　　　 0.0　　　　4199
18. <1489> 日経高配５０　　　2334　　 -14.5　　　　3201
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2275　　 -22.0　　　　 125
20. <1330> 上場日経平均　　　1742　　 -46.8　　　 67690
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1741　　 327.8　　　　　77
22. <1308> 上場東証指数　　　1396　　　55.3　　　　4055
23. <1356> ＴＰＸベア２　　　1391　　 103.4　　　 121.1
24. <2243> ＧＸ半導体　　　　1350　　 -63.9　　　　4918
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1308　　　82.7　　　1894.0
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1184　　　 3.2　　　 238.4
27. <1346> ＭＸ２２５　　　　1101　　 -30.8　　　 67180
28. <1358> 上場日経２倍　　　1085　　 -77.1　　　129900
29. <2559> ＭＸ全世界株　　　1072　　　17.2　　　　2931
30. <314A> ｉＳゴールド　　　1008　　　14.7　　　 328.9
31. <1476> ｉＳＪリート　　　 994　　 409.7　　　　1817
32. <1542> 純銀信託　　　　　 987　　 -64.2　　　 31860
33. <2244> ＧＸＵテック　　　 866　　　 8.8　　　　3516
34. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 817　　 564.2　　　　4315
35. <2641> ＧＸリー日株　　　 795　　5200.0　　　　4314
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 716　　 -43.8　　　 75680
37. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 651　　 -64.4　　　　5431
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 619　　 -57.3　　　　2546
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　 592　　 -34.7　　　 856.6
40. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 576　　 -35.6　　　 65290
41. <2036> 金先物Ｗブル　　　 557　　 -39.8　　　164750
42. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 526　　　 1.7　　　 63660
43. <282A> ＧＸ半導１０　　　 526　　 -21.7　　　　2601
44. <2033> コスピブル　　　　 521　　 -60.4　　　118800
45. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 479　　 -66.9　　　　1096
46. <2631> ＭＸナスダク　　　 449　　 -25.9　　　 33730
47. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 449　　4888.9　　　　3078
48. <2854> ＧＸテック日　　　 442　　 313.1　　　　2547
49. <2525> 農中日経平均　　　 439　　 -33.3　　　 65380
50. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 413　　 -11.6　　　　2721
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース