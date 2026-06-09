ETF売買代金ランキング＝9日前引け
9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 197649 -23.5 68170
２. <1321> 野村日経平均 21607 -40.2 67590
３. <2644> ＧＸ半導日株 18647 104.9 4090
４. <1357> 日経Ｄインバ 17550 -36.1 3097
５. <1579> 日経ブル２ 14884 8.4 736.3
６. <1458> 楽天Ｗブル 13863 -24.9 81260
７. <1360> 日経ベア２ 10021 -21.6 76.0
８. <200A> 野村日半導 8397 -26.7 4915
９. <1540> 純金信託 6396 -16.3 20730
10. <1306> 野村東証指数 6199 11.4 410.6
11. <1568> ＴＰＸブル 6165 67.4 905.8
12. <1475> ｉＳＴＰＸ 4849 152.8 400.9
13. <1398> ＳＭＤリート 4031 148.5 1801.5
14. <1329> ｉＳ日経 3407 -29.2 6724
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3269 -22.1 67330
16. <1615> 野村東証銀行 2750 52.5 691.7
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2497 0.0 4199
18. <1489> 日経高配５０ 2334 -14.5 3201
19. <1459> 楽天Ｗベア 2275 -22.0 125
20. <1330> 上場日経平均 1742 -46.8 67690
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1741 327.8 77
22. <1308> 上場東証指数 1396 55.3 4055
23. <1356> ＴＰＸベア２ 1391 103.4 121.1
24. <2243> ＧＸ半導体 1350 -63.9 4918
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1308 82.7 1894.0
26. <1545> 野村ナスＨ無 1184 3.2 238.4
27. <1346> ＭＸ２２５ 1101 -30.8 67180
28. <1358> 上場日経２倍 1085 -77.1 129900
29. <2559> ＭＸ全世界株 1072 17.2 2931
30. <314A> ｉＳゴールド 1008 14.7 328.9
31. <1476> ｉＳＪリート 994 409.7 1817
32. <1542> 純銀信託 987 -64.2 31860
33. <2244> ＧＸＵテック 866 8.8 3516
34. <2569> 上場ＮＱヘ有 817 564.2 4315
35. <2641> ＧＸリー日株 795 5200.0 4314
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 716 -43.8 75680
37. <1671> ＷＴＩ原油 651 -64.4 5431
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 619 -57.3 2546
39. <1655> ｉＳ米国株 592 -34.7 856.6
40. <1369> Ｏｎｅ２２５ 576 -35.6 65290
41. <2036> 金先物Ｗブル 557 -39.8 164750
42. <1326> ＳＰＤＲ 526 1.7 63660
43. <282A> ＧＸ半導１０ 526 -21.7 2601
44. <2033> コスピブル 521 -60.4 118800
45. <563A> ＧＸＮデカバ 479 -66.9 1096
46. <2631> ＭＸナスダク 449 -25.9 33730
47. <2634> 野村ＳＰＨ有 449 4888.9 3078
48. <2854> ＧＸテック日 442 313.1 2547
49. <2525> 農中日経平均 439 -33.3 65380
50. <2840> ｉＦＥナ百無 413 -11.6 2721
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 197649 -23.5 68170
２. <1321> 野村日経平均 21607 -40.2 67590
３. <2644> ＧＸ半導日株 18647 104.9 4090
４. <1357> 日経Ｄインバ 17550 -36.1 3097
５. <1579> 日経ブル２ 14884 8.4 736.3
６. <1458> 楽天Ｗブル 13863 -24.9 81260
７. <1360> 日経ベア２ 10021 -21.6 76.0
８. <200A> 野村日半導 8397 -26.7 4915
９. <1540> 純金信託 6396 -16.3 20730
10. <1306> 野村東証指数 6199 11.4 410.6
11. <1568> ＴＰＸブル 6165 67.4 905.8
12. <1475> ｉＳＴＰＸ 4849 152.8 400.9
13. <1398> ＳＭＤリート 4031 148.5 1801.5
14. <1329> ｉＳ日経 3407 -29.2 6724
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3269 -22.1 67330
16. <1615> 野村東証銀行 2750 52.5 691.7
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2497 0.0 4199
18. <1489> 日経高配５０ 2334 -14.5 3201
19. <1459> 楽天Ｗベア 2275 -22.0 125
20. <1330> 上場日経平均 1742 -46.8 67690
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1741 327.8 77
22. <1308> 上場東証指数 1396 55.3 4055
23. <1356> ＴＰＸベア２ 1391 103.4 121.1
24. <2243> ＧＸ半導体 1350 -63.9 4918
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1308 82.7 1894.0
26. <1545> 野村ナスＨ無 1184 3.2 238.4
27. <1346> ＭＸ２２５ 1101 -30.8 67180
28. <1358> 上場日経２倍 1085 -77.1 129900
29. <2559> ＭＸ全世界株 1072 17.2 2931
30. <314A> ｉＳゴールド 1008 14.7 328.9
31. <1476> ｉＳＪリート 994 409.7 1817
32. <1542> 純銀信託 987 -64.2 31860
33. <2244> ＧＸＵテック 866 8.8 3516
34. <2569> 上場ＮＱヘ有 817 564.2 4315
35. <2641> ＧＸリー日株 795 5200.0 4314
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 716 -43.8 75680
37. <1671> ＷＴＩ原油 651 -64.4 5431
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 619 -57.3 2546
39. <1655> ｉＳ米国株 592 -34.7 856.6
40. <1369> Ｏｎｅ２２５ 576 -35.6 65290
41. <2036> 金先物Ｗブル 557 -39.8 164750
42. <1326> ＳＰＤＲ 526 1.7 63660
43. <282A> ＧＸ半導１０ 526 -21.7 2601
44. <2033> コスピブル 521 -60.4 118800
45. <563A> ＧＸＮデカバ 479 -66.9 1096
46. <2631> ＭＸナスダク 449 -25.9 33730
47. <2634> 野村ＳＰＨ有 449 4888.9 3078
48. <2854> ＧＸテック日 442 313.1 2547
49. <2525> 農中日経平均 439 -33.3 65380
50. <2840> ｉＦＥナ百無 413 -11.6 2721
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース