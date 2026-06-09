杏、“ご飯のお供おすすめ5選”を紹介 祖父とのエピソードや佐々木希おすすめ“東北グルメ”も登場「どれも美味しそう」
俳優の杏（40）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新聞紙を使って炊いた“かまどご飯”に合うおすすめのおかず5選を紹介した。
【動画】「ただただおいしそう」杏＆佐々木希おすすめ！ご飯のお供5選
杏は「新聞紙で炊くかまどごはん＆オススメおかず5選！【Top 5 Best Side Dishes for Rice】」と題した動画で、“魔法のかまどごはん”を使って新聞紙だけで炊いた白米とともに、“ご飯のお供”を堪能する様子を披露している。
おすすめの「ご飯のお供」5選は、青森出身の祖父によく買ってもらったという「鰊（にしん）の切り込み」。次に、同じ事務所に所属するタレントの佐々木希（38）におすすめされたという「秋田のふき味噌」を紹介し、「フレッシュで野菜感が伝わって美味しい」と感想を話していた。
同じく佐々木おすすめで、杏も気になっていたという「焼きぼだっこ」は、すごくしょっぱい鮭で少しの量で白米に合うという。久世福商店の「大人のつなつなめんたい」は、「結構辛い！これは大人だわ〜って感じ」とコメント。最後に、好きでよく食べるという「燻製とろ鮭ハラス」を紹介し、「これ一個あるともう夕飯のおかずの一品になるから」「立派な食卓になる」と紹介している。
この動画に、コメント欄には「ただただおいしそう」「すごくいい動画でしたー！」「どれも美味しそう」「何回も見ちゃいます！」「食べたいな〜」「食レポ上手いな」などの反響が集まっていた。
【動画】「ただただおいしそう」杏＆佐々木希おすすめ！ご飯のお供5選
杏は「新聞紙で炊くかまどごはん＆オススメおかず5選！【Top 5 Best Side Dishes for Rice】」と題した動画で、“魔法のかまどごはん”を使って新聞紙だけで炊いた白米とともに、“ご飯のお供”を堪能する様子を披露している。
同じく佐々木おすすめで、杏も気になっていたという「焼きぼだっこ」は、すごくしょっぱい鮭で少しの量で白米に合うという。久世福商店の「大人のつなつなめんたい」は、「結構辛い！これは大人だわ〜って感じ」とコメント。最後に、好きでよく食べるという「燻製とろ鮭ハラス」を紹介し、「これ一個あるともう夕飯のおかずの一品になるから」「立派な食卓になる」と紹介している。
この動画に、コメント欄には「ただただおいしそう」「すごくいい動画でしたー！」「どれも美味しそう」「何回も見ちゃいます！」「食べたいな〜」「食レポ上手いな」などの反響が集まっていた。