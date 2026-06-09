ビッグボーイ“混ぜて楽しむパフェ仕立て”なかき氷登場 さまざまな食感＆味わいが楽しめる
ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、18日より、混ぜて楽しむパフェ仕立てのかき氷を販売する。
【写真】食感楽しい！かけて楽しむ「パチパチキャンディー」
店内で雪のようにふんわりと削った氷に、フルーツや、ミックスジュースのようなどこか懐かしい甘さの2個のマーブルアイス、ナタデココ、ホイップをトッピング。全体をよく混ぜて食べることで、フルーツの果肉感、マーブルアイスのなめらかな口当たり、ナタデココのコリコリとした食感、氷のやさしい口どけといった、さまざまな食感と味わいを楽しめる。フレーバーは、ブルーハワイ、マンゴー、ストロベリーの3種類を展開。
■商品詳細（価格は全て税込）
「ブルーハワイ」473円
ブルーハワイシロップやパイナップル、ナタデココが織りなすトロピカルな味わいと、涼しげな色合いが夏にぴったりの一品。
爽やかな青色の中に、パイナップルの黄色やマーブルアイスのカラフルな色合いが映える。好みでパチパチキャンディーをかけ、口の中で弾ける楽しい食感も楽しめる。
「マンゴー」473円
マンゴーの濃厚な甘さと、パフェのようなぜいたく感が楽しめるデザート。
すっきりとした甘さのマンゴーとふんわりとしたホイップ、なめらかでミックスジュースのようなどこか懐かしい甘さのマーブルアイスが絶妙に調和する。果肉感のあるマンゴーやコリコリとしたナタデココ、シャリっとしたかき氷などの食感の違いもポイント。
「ストロベリー」473円
いちごの甘酸っぱさとホイップのやさしい甘さを味わえる、定番のフレーバー。いちごやホイップ、マーブルアイスを混ぜ合わせることで、いちごミルクのようなまろやかな味わいを楽しめる。
【写真】食感楽しい！かけて楽しむ「パチパチキャンディー」
店内で雪のようにふんわりと削った氷に、フルーツや、ミックスジュースのようなどこか懐かしい甘さの2個のマーブルアイス、ナタデココ、ホイップをトッピング。全体をよく混ぜて食べることで、フルーツの果肉感、マーブルアイスのなめらかな口当たり、ナタデココのコリコリとした食感、氷のやさしい口どけといった、さまざまな食感と味わいを楽しめる。フレーバーは、ブルーハワイ、マンゴー、ストロベリーの3種類を展開。
「ブルーハワイ」473円
ブルーハワイシロップやパイナップル、ナタデココが織りなすトロピカルな味わいと、涼しげな色合いが夏にぴったりの一品。
爽やかな青色の中に、パイナップルの黄色やマーブルアイスのカラフルな色合いが映える。好みでパチパチキャンディーをかけ、口の中で弾ける楽しい食感も楽しめる。
「マンゴー」473円
マンゴーの濃厚な甘さと、パフェのようなぜいたく感が楽しめるデザート。
すっきりとした甘さのマンゴーとふんわりとしたホイップ、なめらかでミックスジュースのようなどこか懐かしい甘さのマーブルアイスが絶妙に調和する。果肉感のあるマンゴーやコリコリとしたナタデココ、シャリっとしたかき氷などの食感の違いもポイント。
「ストロベリー」473円
いちごの甘酸っぱさとホイップのやさしい甘さを味わえる、定番のフレーバー。いちごやホイップ、マーブルアイスを混ぜ合わせることで、いちごミルクのようなまろやかな味わいを楽しめる。