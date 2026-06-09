かき氷パフェ

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　ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、18日より、混ぜて楽しむパフェ仕立てのかき氷を販売する。

【写真】食感楽しい！かけて楽しむ「パチパチキャンディー」

　店内で雪のようにふんわりと削った氷に、フルーツや、ミックスジュースのようなどこか懐かしい甘さの2個のマーブルアイス、ナタデココ、ホイップをトッピング。全体をよく混ぜて食べることで、フルーツの果肉感、マーブルアイスのなめらかな口当たり、ナタデココのコリコリとした食感、氷のやさしい口どけといった、さまざまな食感と味わいを楽しめる。フレーバーは、ブルーハワイ、マンゴー、ストロベリーの3種類を展開。

■商品詳細（価格は全て税込）
「ブルーハワイ」473円

ブルーハワイシロップやパイナップル、ナタデココが織りなすトロピカルな味わいと、涼しげな色合いが夏にぴったりの一品。

爽やかな青色の中に、パイナップルの黄色やマーブルアイスのカラフルな色合いが映える。好みでパチパチキャンディーをかけ、口の中で弾ける楽しい食感も楽しめる。

「マンゴー」473円

マンゴーの濃厚な甘さと、パフェのようなぜいたく感が楽しめるデザート。

すっきりとした甘さのマンゴーとふんわりとしたホイップ、なめらかでミックスジュースのようなどこか懐かしい甘さのマーブルアイスが絶妙に調和する。果肉感のあるマンゴーやコリコリとしたナタデココ、シャリっとしたかき氷などの食感の違いもポイント。

「ストロベリー」473円

いちごの甘酸っぱさとホイップのやさしい甘さを味わえる、定番のフレーバー。いちごやホイップ、マーブルアイスを混ぜ合わせることで、いちごミルクのようなまろやかな味わいを楽しめる。