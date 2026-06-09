すたみな太郎「韓国フェア」開催 サムギョプサル＆チヂミ＆ヤンニョムチキンなど思う存分楽しめる
焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」は12日から、「韓国フェア」を開催。韓国料理各種を食べ放題メニューとして提供する。
【写真】カリッとチキンとタレがクセになる「ヤンニョムチキン」
幅広い世代から高い人気を集めている韓国グルメがSNSを中心に新たな食文化として定着している。今回、同店では焼肉・寿司・スイーツを自由に楽しめる食べ放題の魅力とともに、韓国ならではの野菜と一緒に楽しむ焼肉や、旨辛・甘辛・香ばしい味わいを融合した韓国メニューを集めた「韓国フェア」を期間限定で開催。定番の人気韓国料理から、すたみな太郎ならではのアレンジメニューまで幅広く用意する。
■フェア詳細
・サムギョプサル／サムギョプサル用巻き野菜※ディナー＆土日祝ランチ
こんがり焼いた肉が野菜と相性抜群！サムギョプサルに合う巻き野菜も用意。
・豚ハラミ／カルメキザル
肉のおいしさぎっしり！コチュジャンベースの専用ピリ辛だれがご飯と合う。
・ヤンニョムチキン※ディナー＆土日祝ランチ
濃厚な甘辛味と、揚げた鶏の香ばしさが癖になる。
・チヂミ※ディナー＆土日祝ランチ
カリモチ食感！専用のタレをつけて。
・韓国風プルコギパスタ※ディナー＆土日祝ランチ
薄切り牛肉と、野菜を甘辛だれで炒めた韓国の伝統料理をパスタ料理にアレンジ。
・ソトクチーズ焼き※ディナー＆土日祝ランチ
もっちりトッポギ×こんがりチーズのハーモニー。
・スンドゥブチゲ
夏こそ旨辛！韓国で親しまれるスンドゥブチゲは、なめらかな豆腐と魚介の旨み、唐辛子の刺激が絶妙に調和した人気鍋。汗をかきながら食べるクセになるおいしさで、暑い季節にもぴったり。うどんやご飯にかけて。
・ナムル各種
菜の花ナムル、もやしナムル、人参ナムルを用意。
・ヨーグルトアイス
韓国で人気のデザートの一つ。フルーツやデザートソースをトッピングして。
・旨辛ビビンそばパフェ※PREMIUM BUFFET・PREMIUM BUFFET PLUS店舗限定（ディナー＆土日祝ランチ）
・さっぱりビビンそばパフェ※PREMIUM BUFFET・PREMIUM BUFFET PLUS店舗限定
【写真】カリッとチキンとタレがクセになる「ヤンニョムチキン」
幅広い世代から高い人気を集めている韓国グルメがSNSを中心に新たな食文化として定着している。今回、同店では焼肉・寿司・スイーツを自由に楽しめる食べ放題の魅力とともに、韓国ならではの野菜と一緒に楽しむ焼肉や、旨辛・甘辛・香ばしい味わいを融合した韓国メニューを集めた「韓国フェア」を期間限定で開催。定番の人気韓国料理から、すたみな太郎ならではのアレンジメニューまで幅広く用意する。
・サムギョプサル／サムギョプサル用巻き野菜※ディナー＆土日祝ランチ
こんがり焼いた肉が野菜と相性抜群！サムギョプサルに合う巻き野菜も用意。
・豚ハラミ／カルメキザル
肉のおいしさぎっしり！コチュジャンベースの専用ピリ辛だれがご飯と合う。
・ヤンニョムチキン※ディナー＆土日祝ランチ
濃厚な甘辛味と、揚げた鶏の香ばしさが癖になる。
・チヂミ※ディナー＆土日祝ランチ
カリモチ食感！専用のタレをつけて。
・韓国風プルコギパスタ※ディナー＆土日祝ランチ
薄切り牛肉と、野菜を甘辛だれで炒めた韓国の伝統料理をパスタ料理にアレンジ。
・ソトクチーズ焼き※ディナー＆土日祝ランチ
もっちりトッポギ×こんがりチーズのハーモニー。
・スンドゥブチゲ
夏こそ旨辛！韓国で親しまれるスンドゥブチゲは、なめらかな豆腐と魚介の旨み、唐辛子の刺激が絶妙に調和した人気鍋。汗をかきながら食べるクセになるおいしさで、暑い季節にもぴったり。うどんやご飯にかけて。
・ナムル各種
菜の花ナムル、もやしナムル、人参ナムルを用意。
・ヨーグルトアイス
韓国で人気のデザートの一つ。フルーツやデザートソースをトッピングして。
・旨辛ビビンそばパフェ※PREMIUM BUFFET・PREMIUM BUFFET PLUS店舗限定（ディナー＆土日祝ランチ）
・さっぱりビビンそばパフェ※PREMIUM BUFFET・PREMIUM BUFFET PLUS店舗限定