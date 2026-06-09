韓国フェア

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　焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」は12日から、「韓国フェア」を開催。韓国料理各種を食べ放題メニューとして提供する。

【写真】カリッとチキンとタレがクセになる「ヤンニョムチキン」

　幅広い世代から高い人気を集めている韓国グルメがSNSを中心に新たな食文化として定着している。今回、同店では焼肉・寿司・スイーツを自由に楽しめる食べ放題の魅力とともに、韓国ならではの野菜と一緒に楽しむ焼肉や、旨辛・甘辛・香ばしい味わいを融合した韓国メニューを集めた「韓国フェア」を期間限定で開催。定番の人気韓国料理から、すたみな太郎ならではのアレンジメニューまで幅広く用意する。

■フェア詳細
・サムギョプサル／サムギョプサル用巻き野菜※ディナー＆土日祝ランチ

こんがり焼いた肉が野菜と相性抜群！サムギョプサルに合う巻き野菜も用意。

・豚ハラミ／カルメキザル

肉のおいしさぎっしり！コチュジャンベースの専用ピリ辛だれがご飯と合う。

・ヤンニョムチキン※ディナー＆土日祝ランチ

濃厚な甘辛味と、揚げた鶏の香ばしさが癖になる。

・チヂミ※ディナー＆土日祝ランチ

カリモチ食感！専用のタレをつけて。

・韓国風プルコギパスタ※ディナー＆土日祝ランチ

薄切り牛肉と、野菜を甘辛だれで炒めた韓国の伝統料理をパスタ料理にアレンジ。

・ソトクチーズ焼き※ディナー＆土日祝ランチ

もっちりトッポギ×こんがりチーズのハーモニー。

・スンドゥブチゲ

夏こそ旨辛！韓国で親しまれるスンドゥブチゲは、なめらかな豆腐と魚介の旨み、唐辛子の刺激が絶妙に調和した人気鍋。汗をかきながら食べるクセになるおいしさで、暑い季節にもぴったり。うどんやご飯にかけて。

・ナムル各種

菜の花ナムル、もやしナムル、人参ナムルを用意。

・ヨーグルトアイス

韓国で人気のデザートの一つ。フルーツやデザートソースをトッピングして。

・旨辛ビビンそばパフェ※PREMIUM BUFFET・PREMIUM BUFFET PLUS店舗限定（ディナー＆土日祝ランチ）

・さっぱりビビンそばパフェ※PREMIUM BUFFET・PREMIUM BUFFET PLUS店舗限定