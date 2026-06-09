◇日本カーリング選手権大会 横浜2026(6月7日〜14日、横浜BUNTAI)

日本一を決める今大会は、ミラノ・コルティナ五輪出場のフォルティウスやロコ･ソラーレなど全10チームが参加。

1次予選リーグは5チームがAブロックBブロックに分かれて総当たり戦。上位3チームが2次予選リーグに進出。その中の上位4チームがプレーオフに進出します。

大会3日目の9日、フォルティウスが北海道銀行と対戦。第3エンドにビッグエンドを奪われるも、第4エンドで先攻の北海道銀行の最後のストーンがフォルティウスの裏にうまく配置されナンバー1となっていましたが、吉村紗也香選手がうまく北海道銀行のストーンだけ弾き飛ばしハウス外へ。3点をつかみます。

しかし第5エンドに4点のビックエンドを奪われると、第8エンドはフォルティウスのショットがうまく決まらずハウス内に北海道銀行のストーンがたまっていきます。そして後攻の北海道銀行がハウス内にあったフォルティウスの2つのストーンをはじき出し7点の大量得点となり、5-15でフォルティウスが降参のコンシード。今大会3戦目で初黒星となりました。