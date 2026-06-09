女優戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）にゲスト出演。06年に放送された日本テレビ系ドラマ「ギャルサー」について振り返った。

同作は渋谷のギャルサークルを舞台にした青春コメディードラマで、ギャルの一人を演じた戸田は「とにかくスケジュールがきつかった」と回想。「シャワーをしにお家に帰るぐらいでした」と生活のほとんどが撮影時間だったと語った。

また「渋谷が舞台になっているので、寝静まった頃から準備し始めて。夜明けとともに撮影したりとか、真っ暗な時に撮影したりとかして」と振り返り、「夜中の12時に終わったら『え！12時に終わった！早い！』って喜んでた」と苦笑した。

番組にはドラマのプロデューサーがコメントを寄せ、当時の戸田について「戸田さん演じるサキは深さ3メートルある落とし穴に落とされたり、ビルの屋上からロープ1本で宙づりにされたり、今思えば罰ゲームみたいなシーンのオンパレードで、常に体を張りまくっていただきました」と感謝。「今や日本を代表する女優である戸田恵梨香さんの黒歴史になっていないか、それだけが本当に気がかりです」とメッセージが寄せられた。

コメントを読み上げたくりぃむしちゅー上田晋也が「えーと、これ黒歴史になってるね」とジョークを飛ばすと、戸田は声を出さずに小さくうなずいてリアクション。上田は思わず「否定しねえんだ」とツッコんでいた。