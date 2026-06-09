元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）が9日、テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。クマ出没例が全国で目撃され、被害が出ていることについて私見を述べた。

6日から目撃情報が寄せられている栃木・JR宇都宮駅周辺のクマの目撃例について、テレビ朝日板倉朋希アナが「宇都宮市内、こちら目撃情報があった地点を地図であらわしています。6日の土曜日、宇都宮駅の北側の地点で目撃された、と。それが一昨日（7日）には、ちょっとずつ南下しております。そして昨日（8日）は線路に近いあたり、そして今日（9日）の最新の情報で午前5時35分、先ほどですね、宇都宮大のキャンパス付近で目撃されているのが最新情報だということです」と伝えた。

MC羽鳥慎一は「ご覧のとうり頻繁に目撃されているんですけど、これがもしかしたら1頭ではない可能性もあるというハンターの方の指摘もありました。玉川さん、どうでしょう」と尋ねた。

玉川氏は「地方都市の場合は、大都市の東京とか大阪とは違って、すぐ近くが農村部なんですよね。農村部は当然ながら、山があり、そこは人口減少が関係してるんですよ」と話した。

玉川氏はフリップをとりだして「人口減少と（クマ）被害の件数…被害者数です、被害を受けた人の数をまとめてみたんですけど、これ、人口の増減率、一番減っているのは秋田県（前年から−8・1％）で、クマの人身被害と驚くほど相関している。一番減っているところ（秋田県）は一番多い（67件）。3番目に（人口が）減っている（岩手県＝同−7・0％）のは（クマの人身被害は）2番目（40件）だし。そして（人口減少）6番目（−6・6％）の福島件が（クマの人身被害は）3番目（24件）。東北6県がかなり上の方に入ってきている」と人口増減とクマの人身被害の数値を並べて話した。

玉川氏は「当然、栃木県も（人口が）減っています。宇都宮市自体も人口が減少しています。で、周りの市町村も減っている。これからどんどん減っていくわけです、さらにね。そうすると、クマの被害が増えていくってことは予想できるんじゃないかなと思う。クマがどれだけ出るかということよりも、人口がどれだけ減っているかと言う方がクマ被害と相関するようだと言えそうですね」と私見を述べた。