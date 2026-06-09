実は、かなり動揺したのか。安田大サーカスのクロちゃんが6月5日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。人気番組での検証について、「あれでパターンがおかしくなった」と苦言を呈した。

【映像】クロちゃん、人気番組にビックリ

冒頭、“クルーちゃん”と呼ばれるABEMAボートレースガールズの1人、アロハシャツを着たモデルの羽方るなが「はーい。はぴはぴこと羽方るなです。今日は『アロハ〜』って感じで頑張ります。クロちゃんさん、今日はよろしく」とあいさつした。これに、クロちゃんは「アグネス・チャンさんみたいに言わないで！」とのツッコミ。

羽方が「アグネス・チャン、解禁されたんですか？」と聞くと、「『水曜日』はおかしいんだよ。本当に困ったんだから、俺は」とTBS系の人気バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』の名を出し、「もう、言っていいんですか？」との確認には「当たり前だよ、別に。本当に怒ってないんだから、アグネス・チャンは。びっくりしたから、本当に！訴訟起こされたらどうしようと思ったから、本当に！」と声を荒げた。

これを受け、羽方が「なんか『チョウ・チャンさんみたいに』って言って」と番組を振り返ると、クロちゃんは「いや、ローラ・チャンさんみたいに言わないで！」と発言。共演者たちが爆笑する中、「いや、いや。あれでパターンがおかしくなったんだから、本当に」と苦笑いを浮かべた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

