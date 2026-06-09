【映画ランキング】『マンダロリアン・アンド・グローグー』V3！ なにわ男子・高橋恭平主演『山口くんはワルくない』は6位発進
6月5〜7日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開3週目を迎えた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末金土日動員18万5000人、興収3億2200万円をあげV3を達成した。累計では動員121万人、興収20億円を突破した。
【写真で見る】6月5〜7日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開7週目となった『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員11万5000人、興収1億5700万円を記録し、先週と同順位をキープした。累計では動員536万人、興収73億円を超えた。
3位は、公開6週目を迎えた『プラダを着た悪魔2』が、週末金土日動員10万9000人、興収1億7400万円をあげランクイン。興収ベースでは2位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を上回っている。累計では動員320万人に迫り、興収が48億円を突破。50億円の大台が見えてきた。
4位が、公開9週目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』、5位が、公開2週目の『箱の中の羊』と、上位1〜5位は先週とまったく同じ作品だった。『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、累計動員883万人、興収130億円を突破した。
初登場組は3作品。6位には、斉木優の人気少女コミックを、守屋健太郎監督が高橋恭平（なにわ男子）主演で映画化した青春ラブストーリー『山口くんはワルくない』が、7位には、マテル社のアクションフィギュアを原作にしたニコラス・ガリツィン主演作『マスターズ・オブ・ユニバース』が、10位には、ダーク心理コメディアニメのファイナルエピソードを劇場で2週間限定公開する『The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト』がランクインした。
6月5〜7日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第3位：『プラダを着た悪魔２』
第4位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第5位：『箱の中の羊』
第6位：『山口くんはワルくない』
第7位：『マスターズ・オブ・ユニバース』
第8位：『SAKAMOTO DAYS』
第9位：『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』
第10位：『The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト』
【写真で見る】6月5〜7日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開7週目となった『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員11万5000人、興収1億5700万円を記録し、先週と同順位をキープした。累計では動員536万人、興収73億円を超えた。
4位が、公開9週目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』、5位が、公開2週目の『箱の中の羊』と、上位1〜5位は先週とまったく同じ作品だった。『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、累計動員883万人、興収130億円を突破した。
初登場組は3作品。6位には、斉木優の人気少女コミックを、守屋健太郎監督が高橋恭平（なにわ男子）主演で映画化した青春ラブストーリー『山口くんはワルくない』が、7位には、マテル社のアクションフィギュアを原作にしたニコラス・ガリツィン主演作『マスターズ・オブ・ユニバース』が、10位には、ダーク心理コメディアニメのファイナルエピソードを劇場で2週間限定公開する『The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト』がランクインした。
6月5〜7日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第3位：『プラダを着た悪魔２』
第4位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第5位：『箱の中の羊』
第6位：『山口くんはワルくない』
第7位：『マスターズ・オブ・ユニバース』
第8位：『SAKAMOTO DAYS』
第9位：『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』
第10位：『The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト』