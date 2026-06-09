チームは現地8日にアメリカ・ナッシュビル入り

森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。

アメリカでの初日練習を終えたなか、初招集でチーム最年少のFW塩貝健人について、最年長のDF長友佑都が「見てて笑いが出るぐらい面白い」と、そのキャラクターに言及している。

塩貝は3月のイングランド遠征で初招集され、スコットランド戦でデビューを飾った。そして代表キャップ”1”ながらも、本大会メンバーに招集された。持ち前は個人目標としてW杯得点王を掲げるなど、そのギラギラ感にあるが、長友は「見てて笑いが出るぐらい面白いです」と触れ、「そのぐらいギラギラ感があるし、ああいう若手が出てきたのは、僕もエネルギッシュでチームを前に進めるようなエネルギーを持っているし、彼には期待しかないです」と、その人柄含め、チームにもたらすプラス要素を挙げた。

その塩貝は壮行試合となった5月31日にアイスランド代表戦でも、後半途中から出場すると相手選手に激しくチャージし、ボールを奪う気迫あふれるプレーでスタジアムを沸かせていた。

「彼は本当、チームのことっていうよりも彼自身が力を出せるように、そこに集中してやってもらいたいなと思います。チームのことは僕も含めてベテランもいますし、経験者もたくさんいるので。そういう部分は考えずに、彼自身思い切ってやってほしいなと思います」

最年長の長友が期待を寄せる最年少FW。チームの起爆剤となるなれるのか、代表キャップ2の21歳により注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）