長谷川理恵「王道の組み合わせ」夫のバースデーケーキ公開「手作り？」「アート作品のよう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの長谷川理恵が6月8日、自身のInstagramを更新。夫のバースデーケーキを公開した。
【写真】52歳ママモデル「おしゃれすぎる」今年の夫のバースデーケーキはラズベリーとピスタチオのパルフェ
長谷川は「今年の夫のバースデーケーキは ラズベリーとピスタチオのパルフェにしました」と報告し、バースデーケーキの写真を投稿。ラズベリークリームやビスケットの上にピスタチオや金粉をトッピングした華やかな仕上がりとなっている。「王道の組み合わせだけどやっぱり好きだな」と記し、「ラズベリークリームは酸味をきかせてフロマージュブラン風に ビスケット生地は米粉とココナッツオイルでサクサク感を増しました！」とつづっている。また、ケーキにハート型のキャンドルを添えたショットも披露している。
この投稿は「センス光ってる」「手作り？」「おしゃれすぎる」「アート作品のよう」「ラブラブで素敵」と反響を呼んでいる。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「おしゃれすぎる」今年の夫のバースデーケーキはラズベリーとピスタチオのパルフェ
◆長谷川理恵、夫のバースデーケーキ披露
長谷川は「今年の夫のバースデーケーキは ラズベリーとピスタチオのパルフェにしました」と報告し、バースデーケーキの写真を投稿。ラズベリークリームやビスケットの上にピスタチオや金粉をトッピングした華やかな仕上がりとなっている。「王道の組み合わせだけどやっぱり好きだな」と記し、「ラズベリークリームは酸味をきかせてフロマージュブラン風に ビスケット生地は米粉とココナッツオイルでサクサク感を増しました！」とつづっている。また、ケーキにハート型のキャンドルを添えたショットも披露している。
◆長谷川理恵の投稿に「アート作品のよう」と反響
この投稿は「センス光ってる」「手作り？」「おしゃれすぎる」「アート作品のよう」「ラブラブで素敵」と反響を呼んでいる。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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