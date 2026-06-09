原日出子、手作りカンジャンセウ・豚肉煮込みなど本格料理に「お店レベルのクオリティ」「食卓が華やかになる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】女優の原日出子が6月8日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「お店レベルのクオリティ」新玉ねぎたっぷりで煮込んだ豚肉
原は「昨日の仕込み」と記し、散歩の途中に購入したという朝採れ野菜を使った手料理の写真を複数枚投稿。「野菜の下拵えをしておいて買い物へ。豚肉の肩ロース肉と赤海老のお刺身用を買ってきて… 豚肉は新玉ねぎたっぷりで煮込み 赤海老はカンジャンセウに 小松菜は胡麻ナムルに ベビーコーンはオーブン焼きに」と紹介し、ごろっとした豚肉の煮込み料理、海老をタレに漬けた韓国の海鮮料理であるカンジャンセウ、鮮やかな緑が際立つ小松菜のナムル、焼き色が食欲をそそるベビーコーンのオーブン焼きと、1つひとつ丁寧に仕上げられた料理を披露した。「昨夜は作っただけw ベビーコーンは焼きたてを食べました」と振り返り、「あとは今日いただきます」とつづっている。
この投稿は「食べてみたい」「お店レベルのクオリティ」「彩りも豊かで美味しそう」「食卓が華やかになる」「レシピ知りたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「お店レベルのクオリティ」新玉ねぎたっぷりで煮込んだ豚肉
◆原日出子、手料理披露
原は「昨日の仕込み」と記し、散歩の途中に購入したという朝採れ野菜を使った手料理の写真を複数枚投稿。「野菜の下拵えをしておいて買い物へ。豚肉の肩ロース肉と赤海老のお刺身用を買ってきて… 豚肉は新玉ねぎたっぷりで煮込み 赤海老はカンジャンセウに 小松菜は胡麻ナムルに ベビーコーンはオーブン焼きに」と紹介し、ごろっとした豚肉の煮込み料理、海老をタレに漬けた韓国の海鮮料理であるカンジャンセウ、鮮やかな緑が際立つ小松菜のナムル、焼き色が食欲をそそるベビーコーンのオーブン焼きと、1つひとつ丁寧に仕上げられた料理を披露した。「昨夜は作っただけw ベビーコーンは焼きたてを食べました」と振り返り、「あとは今日いただきます」とつづっている。
◆原日出子の投稿に「お店レベルのクオリティ」と反響
この投稿は「食べてみたい」「お店レベルのクオリティ」「彩りも豊かで美味しそう」「食卓が華やかになる」「レシピ知りたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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