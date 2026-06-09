バンダイが6月に全国発売、国際試合出場の上位22人ら全48種

バンダイは6月15日、「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」を全国量販店の菓子売場等で発売する。

実写カード付きウエハースの第2弾となる新作の登場に、ファンからは「これフルコンプしたい」などと大きな反響を呼んでいる。

本商品は、昨年9月から11月の国際試合における出場時間上位22人をラインナップ。さらに商品オリジナルのビジュアルカード2種に加え、レジェンド選手2人を含む豪華な構成となっている。価格は税込220円で、対象年齢は15才以上。メタリックプラカード1枚（全48種）とバニラクリーム味ウエハース2枚が同封される。一部流通では6月上旬より先行発売される予定だ。

今回の第2弾では、レジェンド選手として元日本代表GKの川口能活氏らが含まれていることや、第1弾から商品内キャンペーンの当選者数がアップしていることもファンの注目を集める要素となっている。

この公式発表を受け、SNS上では「わおまじか……すごいの来た」「能活さん当てるまで負けられない戦いやん」「え、川口能活一択。欲しいんだが」「これフルコンプしたい」「デザインもいいね〜」といったコメントが寄せられ、発売に向けて高い期待が示されている。（FOOTBALL ZONE編集部）