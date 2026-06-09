ボーコンセプトが香川真司の自宅インテリアコーディネートを公開した

株式会社ボーコンセプト・ジャパンは6月8日、セレッソ大阪に所属するMF香川真司の自宅インテリアコーディネートを担当し、完成した住空間の様子を公開した。

洗練されたこだわり溢れるプライベート空間の公開に、SNS上では「かっこよすぎでしょ」「オシャレすぎる」と大きな反響を呼んでいる。

兵庫県出身の香川はセレッソ大阪でプロキャリアをスタート後、ドイツのボルシア・ドルトムントやイングランドのマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍し、日本代表としてもワールドカップに2大会連続で出場した実績を持つ。10年以上におよぶ海外生活を経て「オフの時間をどのように過ごすか」を重視するようになった香川にとって、自宅はもっとも長く過ごす大事な場所であり、今回の部屋作りでは「過ごしやすい空間」をテーマに掲げた。

自宅の中でも特にお気に入りとして紹介されたのがダイニングテーブルと、213万6800円の「Milanoソファ」だ。香川は「ソファに座りながら、映画やサッカーの試合をみている時が一番リラックスする時間」と明かす。また、人付き合いは上手なほうではないとしつつも、「今は若手の選手が自宅にきて、食事を食べながら話している時間はすごく良い時間だなと感じます」と後輩たちとの団らんを喜んでいる。ピッチ上を一番自分らしい場所としつつも、「オフの自分」を過ごせる自宅について「自宅にいる自分が本当の自分なのかもしれないですね」と締めくくった。

このトップアスリートのこだわりが詰まった自宅の公開に対し、ファンからは「家広すぎてセグウェイあるやん」「成功者の部屋だ」「スターのお家だねー」「素敵空間」「素敵なインテリアだ」「すごい、もうすごいとしか」といった驚きや称賛のコメントが多数寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）