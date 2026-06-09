ヨネックスレディス

女子プロゴルフの国内ツアー・ヨネックスレディス最終日が7日、新潟県のヨネックスCC（6483ヤード、パー72）で行われ、プロ2年目の22歳、吉田鈴（大東建託）がツアー初優勝を飾った。優勝賞金1620万円を獲得したが、副賞としてもらった逸品に対し、「親孝行」の声が上がっている。

吉田は単独首位から出て3バーディー、2ボギーの71で回り、後続に2打差をつける通算8アンダーで逃げ切った。吉田には優勝賞金の1620万円のほかにトヨタ自動車の「カローラ ツーリング」や、地元長岡市産のコシヒカリ6俵も合わせて贈られた。米は重さにすると360キロにもなる。

日本女子プロゴルフ協会は公式SNSに実際の写真を公開。身長153センチの吉田が並ぶと米俵の大きさが際立ち、米俵の大きさは歴然だった。吉田はJLPGAの公式インスタグラムがこれにちなんで公開した「1日にご飯何杯食べますか？」という動画で「たぶん3杯くらい」「カレーとかチャーハンとか、なんでも」と“ご飯愛”を表現していた。

ファンからは「おめでとう！」「ニューヒロイン誕生」などの祝福に加え、「親孝行」といった声も。吉田の父・英隆さんは東京・千代田区の居酒屋「個室 串天 鮮魚 二十四区末広町店」を営んでおり、オフシーズンになると、ツアー4勝の姉・優利とともに一日店長として登場しファンと交流するのが、恒例行事となっている。「お米を二十四区末広町で出してほしい笑」といった願望の声まで上がった。

姉妹優勝は姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛と妹・千怜に次いでツアー史上4組目となった。



（THE ANSWER編集部）