４人組ロックバンド「ＴＨＥ虎舞竜」の高橋ジョージが９日、東京・有楽町の宮城ふるさとプラザで会見を行い、新レーベル「パイナップルレコーズ」の設立を発表した。設立日はロックの日の６月９日付け。ロックを愛する高橋らしい出発になった。

高橋は整えられたリーゼントに白い革ジャン姿で登場し、新レーベルの設立を宣言。「自分たちのレーベルを作りました。僕が大好きなビートルズのレコード会社がアップル。レーベルを作るにあたってサポートして下さった事務所がグレープカンパニーなので、パイナップルにしました。千疋屋をこえるようなフルーツカンパニーにしたいですね」と背筋を伸ばした。

昨年１２月、お笑いコンビ・サンドウィッチマン主催の宮城県人会に参加した時に、サンドウィッチマンの所属事務所であるグレープカンパニーの中村歩社長に新レーベル設立を相談。「年が明けたら話しましょうよってなって、そこからトントントンって。今日、設立することができました。名前もそうですが、シャレとセンスが分かってくれる。この年になって応援してくれる人、なかなかいない。みんなが喜んでくれる、笑顔をたくさんみたいなってことで始めたレーベルなので、（思いが）一致した人とできたのはうれしい」と語った。

「ロック×盆踊り」がテーマの新曲は、高橋が東日本大震災から１５年目の節目に日本全国を元気にしたいという決意のもとに制作され、作詞を担当。作曲・編曲はＴＨＥ虎舞竜名義になっている。同曲を引っさげて、高橋が全国盆踊りを行脚するプロジェクトの開催も決定。応募期間はこの日午後７時から特設ホームページで受け付け。応募対象は全国で盆踊り大会や夏祭りを主催・運営する団体で、対象期間は７月上旬〜９月下旬までに開催されるイベント。自治体、町内会、商店街、学校法人、企業などイベント規模の大小は問わないという。