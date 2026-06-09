ディズニーが、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開に合わせて様々な企画を実施。

「トイ・ストーリー」シリーズの世界観を楽しめる関連グッズや特別イベントが展開されます☆

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』公開記念「トイ・ストーリー」シリーズ企画 まとめ

2026年7月3日より全国ロードショーされる、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』

おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描く物語が、かつてない脅威とともに再び幕を開けます。

7月3日日本公開決定！ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』 7月3日日本公開決定！ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』 続きを見る

今回、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開に合わせ、「トイ・ストーリー」シリーズの世界観を楽しめる関連グッズや特別イベントをパートナー各社とともに展開。

玩具やアパレル、雑貨、フードなど、日常のさまざまなシーンで楽しめるグッズが登場するほか、作品の世界観に触れられるイベントも実施される予定です☆

おもちゃの世界を楽しめる玩具・デジタルグッズ

『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターや、シリーズでおなじみの仲間たちをモチーフにした玩具・デジタルグッズが登場。

「トイ・ストーリー」シリーズの世界と日常が繋がるようなラインナップになっています。

タカラトミー「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」

価格：

（ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン）各9,350円（税込）

（フォーキー）4,950円（税込）

まるで映画から飛び出してきたようなパッケージに入った、映画そのままのリアルサイズフィギュア。

日本語と英語でセリフをおしゃべりすることができます。

”おもちゃの世界”を舞台にしたフィギュアや盤ゲーム！タカラトミー ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』グッズ ”おもちゃの世界”を舞台にしたフィギュアや盤ゲーム！タカラトミー ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』グッズ 続きを見る

タカラトミーアーツ「トイ・ストーリー5／ぬいぐるみ」

価格：各2,640円〜3,300（税込）

『トイ・ストーリー5』で活躍するおもちゃたちのぬいぐるみ。

並べて飾ることもできる、集めやすいサイズ感なのも嬉しいポイントです。

ウッディ＆バズの大きなぬいぐるみも！タカラトミーアーツ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ ウッディ＆バズの大きなぬいぐるみも！タカラトミーアーツ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ 続きを見る

ベルキン「トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース」10/11世代対応

価格：6,720円（税込）

『トイ・ストーリー５』に初登場するキャラクター「リリー・パッド」をデザインしたiPadケース。

お子さんも持ち運びしやすい、柔らかく握りやすいハンドル付きです。

ケンコー・トキナー「キッズカメラ<トイ・ストーリー>」

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価格：7,700円（税込・オープン価格）

小型軽量で持ちやすく、操作も簡単な「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」

3種類のキャラクターボイスが入っており、「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の声を聞きながら楽しく撮影できます。

スモール・プラネット「トイ・ストーリー5／集合／ガジェットケース」

価格：3,520円（税込）

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめ、作品に登場するキャラクターたちを散りばめた、見ているだけでワクワクするガジェットケース。

Nintendo Switch Liteなどのポータブルゲーム機を収納できるサイズ感で、Nintendo SwitchおよびNintendo Switch 2は、本体からJoy-Conを取り外して内側のポケットへ収納することで、まとめて持ち運ぶことができます。

キャラクターを身近に感じるファッション＆アパレルアイテム

子どもから大人まで、いつでもキャラクターを身近に感じながら楽しめるファッションアイテムがラインナップ。

アパレルからアクセサリーまで揃います。

しまむら「レディースTシャツ」

価格：1,419円（税込）

サイズ：M・L・LL

『トイ・ストーリー５』に登場するおもちゃたちが大集合したレディースTシャツ。

おもちゃたちを大胆に落とし込んだ、存在感抜群な一着です。

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ『ユニセックス総柄プリントシャツ「バズ・ライトイヤー/トイ・ストーリー」』

価格：5,990円(税込)

スペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」を総柄でプリントしたシャツ。

シックなカラーでまとめられた、インパクトのあるファッションアイテムです。

ヒューネット「サウナハット」各種

価格：4,620円（税込）

その日の気分で見せる面を変えられる、セパレートタイプのサウナハット。

「ウッディ＆ジェシー」や「バズ・ライトイヤー」デザインで展開されます。

ケイ・ウノ「トイ・ストーリー」ジュエリー

ラインナップ：

ロッツォ（ネックレス）素材・価格：シルバー925,ピンクゴールドコーティング 23,100円（税込）／K18ピンクゴールド 154,000円（税込）バターカップ（ピアス）価格：33,000円（税込）ダッキー＆バニー（ピアス）価格：33,000円（税込）

「トイ・ストーリー」シリーズに登場するキャラクターをモチーフにした新作ジュエリー。

ラインナップは「ロッツォ」をモチーフにしたネックレス1種類、「バターカップ」「ダッキー＆バニー」をモチーフにしたピアスの2種類です。

ロッツォのネックレスやバターカップとダッキー＆バニーのピアス！ケイウノ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ジュエリー ロッツォのネックレスやバターカップとダッキー＆バニーのピアス！ケイウノ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ジュエリー 続きを見る

COZY「トイ・ストーリー切替シャツ／トイ・ストーリー ジェシーなりきるワンピース」

ラインナップ・価格：

・トイ・ストーリー切替シャツ 3,960円（税込）

・トイ・ストーリー ジェシーなりきるワンピース 4,950円（税込）

ポップな配色が目を引く「トイ・ストーリー」デザインのシャツがラインナップ。

カウガール人形「ジェシー」になりきれる遊び心たっぷりのワンピースも登場します。

アシックス商事「IDAHO BABY KT-ES / TOY STORY／IDAHO MINI KT-ES / TOY STORY」

ラインナップ・価格：

・IDAHO BABY KT-ES / TOY STORY 7,150円（税込）

・IDAHO MINI KT-ES / TOY STORY 7,700円（税込）

子ども靴シリーズ「SUKU²（スクスク）」から登場する「Disneyコレクション／Toy Story」

それぞれのキャラクターをイメージしたカラーリングに、「ウッディ」の保安官バッジや「ジェシー」のベルトのバックル、「バズ・ライトイヤー」のSPACE RANGERマークなど、特徴的なモチーフがあしらわれています。

フードもカフェも！おいしく楽しい時間をともに

ペットボトル飲料やウインナー、アイスクリーム、のむヨーグルトから「トイ・ストーリー」パッケージが登場。

お茶やアイス、ヨーグルト、ウインナーなど、日常の食卓やおやつ時間を、キャラクターたちと共に過ごせます。

キリンビバレッジ「キリン 生茶 525mlPET／キリン 生茶 ほうじ煎茶 525mlPET」

価格：各200円（税込）

キリンビバレッジのペットボトル飲料「キリン 生茶」シリーズから登場する「トイ・ストーリー」パッケージ。

「レックス」や「エイリアン」「ミスター・ポテトヘッド」デザインなどが展開されます。

プリマハム「ディズニー ノビッコウインナー」

『トイ・ストーリー５』デザインパッケージのカルシウム入りウインナー。

ウインナーには8種類のイラストがプリントされているのもポイントです。

明治エッセル スーパーカップ 超バニラ/チョコクッキー/ストロベリーチョコ

価格：各194円（税込）

「明治 エッセル スーパーカップ」から「トイ・ストーリー」の限定パッケージがラインナップ。

”超バニラ”、”チョコクッキー”、”ストロベリーチョコ”それぞれ4種類のデザインが楽しめます。

明治ブルガリアのむヨーグルト LB81 ONE SHOT

価格：149円（税込）

飲みきりサイズが嬉しい「明治ブルガリアのむヨーグルト LB81 ONE SHOT」の「トイ・ストーリー」パッケージ。

かっこよくポーズをきめる「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」がプリントされています。

期間限定スポット・イベント情報

「トイ・ストーリー」シリーズの世界を体験できる期間限定スポットやイベントが続々登場！

体験型イベントやワークショップが実施される帆ア、『トイ・ストーリー5』をテーマにしたカフェもオープンします。

三井ショッピングパーク 全国のららぽーと・ラゾーナ「トイ・ストーリー SUMMER ADVENTURE」

開催期間：2026年7月24日（金）〜8月16日（日）

開催場所：三井ショッピングパーク ららぽーと全国20施設、ラゾーナ川崎プラザ

※7月2日（木）特設サイト公開予定

全国のららぽーと・ラゾーナにて、夏休みの思い出作りにピッタリな体験型イベントやワークショップ・限定ノベルティなど、お買い物だけではなく1日中楽しめるキャンペーンを開催。

夏休みは全国のららぽーと・ラゾーナ川崎プラザで素敵なひと時が過ごせます。

エルティーアール『「トイ・ストーリー5」OH MY CAFE』

開催期間：2026年7月3日（金）〜9月13日（日）

『トイ・ストーリー5』をテーマにしたカフェを東京（表参道・新宿）、愛知（名古屋）、大阪（梅田）、宮城の5店舗で開催。

カフェでしか食べられない特別なメニューや、オリジナルグッズが販売されます。

ウッディや最先端のおもちゃをイメージ！OH MY CAFE「トイ・ストーリー5」 ウッディや最先端のおもちゃをイメージ！OH MY CAFE「トイ・ストーリー5」 続きを見る

「トイ・ストーリー5」フェア in キデイランド

開催期間：2026年6月26日（金）〜7月16日（木）

落書きアートを使用した『トイ・ストーリー』のキデイランド限定グッズ第2弾を、キデイランド一部店舗にて発売。

ポーチや巾着、エコバッグなど、ここでしか手に入らないオリジナルグッズは「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめとするおなじみの仲間たちの魅力を、日常の中でも楽しめるラインナップになっています。

日本テレビ系 金曜ロードショーにて4週連続で「トイ・ストーリー」シリーズを本編ノーカットで放送

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スケジュール：

『トイ・ストーリー』『ニセものバズがやって来た』『レックスはお風呂の王様』放送日：2026年6月12日 (金) よる9:00〜『トイ・ストーリー2』放送日：2026年6月19日 (金) よる9:00〜『トイ・ストーリー3』放送日：2026年6月26日 (金) よる9:00〜『トイ・ストーリー4』放送日：2026年7月3日 (金) よる9:00〜

放送局：日本テレビ系 金曜ロードショー

※一部地域を除く

『トイ・ストーリー5』の公開を記念し、日本テレビ系 金曜ロードショーにて4週連続で「トイ・ストーリー」シリーズを放送。

『トイ・ストーリー』などが本編ノーカットで放送されます！

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』ストーリー

『トイ・ストーリー』日本公開から30年―

時が流れても、変わらないもの…その答えが、ここに。

少女・ボニーの成長を見守るカウガール人形・ジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は一変します。

“遊びの時間”が奪われ、ボニーの笑顔が失われていくことに危機を感じたジェシーは、ウッディとバズと共に、彼女の心を取り戻そうと立ち上がります。

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く答えとは？

『トイ・ストーリー5』の公開を記念し、おもちゃからファッション、グルメ、特別イベントまで「トイ・ストーリー」シリーズのグッズ・企画が続々登場。

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』公開を記念して実施される「トイ・ストーリー」シリーズ企画などをまとめて紹介しました☆

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