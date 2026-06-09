政府は9日、今年度に取り組むこども関連政策の詳細を示す「こどもまんなか実行計画2026」を決定しました。

9日、高市総理大臣をトップとしたこども政策推進会議で決定されたのは、「こどもまんなか実行計画2026」です。

この実行計画は毎年改定され、こども政策に関する具体的な取組みを示したもので、こども版の「骨太の方針」と位置づけられています。実行計画の基本的な方針には、こどもの命と安全・安心を徹底的に守ることや、社会構造や環境の変化をふまえた若者支援などが定められています。

具体的には、小中高生の自殺者数が過去最多となっていることから、自殺のリスクが高いこどもや若者を早い段階で把握し、地域と連携して支援につなげる取り組みを進めることが盛り込まれました。

また、インターネット上でこどもがいじめや性犯罪などの犯罪に巻き込まれるリスクに対応するため、安全にインターネットを利用できる環境整備について、今年中に具体的な内容を取りまとめることなどが盛り込まれています。

さらに、今年は15〜39歳の若者10万人を対象に、オンラインで「若者10万人の総合調査」を新たに開始します。若者の実態を把握して政策に反映させるためのもので、この調査に基づいて若者政策の基本設計を行うということです。

9日に開かれた会議で高市総理大臣は、「子供若者の自殺は重く受け止めるべき深刻な課題」としたうえで、「実行計画に基づいて連携してスピード感を持って、着実に成果を出してください」と指示しました。