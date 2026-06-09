松田大輔、東京ダイナマイト脱退報告 今後についても言及
お笑いコンビ・東京ダイナマイトの松田大輔が9日、自身のXを更新。同コンビからの脱退を表明した。
【画像】松田大輔、東京ダイナマイト脱退報告 今後についても言及
松田は「この度 私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました。今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません。今後は吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます。本当に本当に有難うございました」と記した。
同コンビは、1990年代中頃に、ハチミツ二郎（ハチミツじろう）と曽根卍（そねまんじ）で結成。2001年に、二代目としてハチミツ二郎が松田大輔（まつだ だいすけ）と再結成した。2008年6月20日ハチミツ二郎が、2009年3月に松田がオフィス北野を退社。2009年8月によしもとへ所属となった。『M-1グランプリ』では、2004年に8位、2009年に6位という成績となっている。
【画像】松田大輔、東京ダイナマイト脱退報告 今後についても言及
松田は「この度 私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました。今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません。今後は吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます。本当に本当に有難うございました」と記した。