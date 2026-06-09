とちぎテレビ

昨夜、宇都宮市の陽南中学校の周辺でクマの目撃情報があり警察などが警戒に当たりあたりは騒然となりました。けさは宇都宮大学付近などで目撃情報があり、市や警察では注意を呼びかけています。

宇都宮市で目撃が相次ぐクマ。今月６日に最初に目撃情報があってから移動をしながら繁華街にも出没。８日夜８時頃には、宇都宮市川田町で目撃されました。そして、午前２時１５分頃にも同じ川田町の道路を走るクマを視聴者が撮影しました。

８日午後９時ごろの宇都宮市陽南にある陽南中学校の周辺です。クマが、中学校周辺の藪の中に隠れているとみられたことから警察や猟友会などが周囲を取り囲み厳戒態勢が取られました。午前０時頃まで、麻酔銃や箱罠を使った捕獲が検討されましたが、クマは、午前２時頃には、別の場所に移動したとみられます。そして、午前２時１５分頃には、宇都宮市川田町の道路を走るクマを見たと警察に通報がありました。

午前４時２５分頃には城東１丁目で目撃。

午前５時３５分頃には、峰町の宇都宮大学峰キャンパス付近で目撃されました。

市ではクマが広域で移動している状況であることから児童生徒の安全確保を第一に考え、８日に続いて９日も全ての公立小中学校９４校を臨時休校としました。

警察は不要不急の外出を控えクマを目撃した際は安全な場所に避難したあと市役所や警察に通報してほしいと呼びかけています。