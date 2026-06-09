浮き輪で遊ぶシーサーが可愛い！　『ちいかわレストラン』沖縄店限定かき氷が登場

『ちいかわレストラン 沖縄PARCO CITY店』にて、夏季限定メニュー「シーサーの浮き輪でぷかぷかかき氷」が、2026年6月6日から9月30日までの期間限定で登場する。

※すべて価格は税込み

ちいかわたちがお出迎え！ タコライスなど限定メニューもある沖縄店

“ファミリーレストラン”をコンセプトにしたオリジナルメニューや店内装飾で出迎えてくれる『ちいかわレストラン』。2023年に初めて池袋PARCOに誕生。2店舗目が沖縄PARCO CITYに2026年2月にオープンした。

『ちいかわレストラン 沖縄PARCO CITY店』

沖縄PARCO CITY店では、入口でホール担当のちいかわとハチワレ、二代目料理長のうさぎが出迎えてくれる。レストランでは、池袋パルコ店でも提供中のグランドメニュー全8種の他、「日焼けシーサーのタコライス」や、ちいかわ、ハチワレ、うさぎから選べる「シュノーケルクリームソーダ」など、沖縄限定メニューが全6種提供される。

日焼けシーサーのタコライス 1870円

めんそーれバナナスプリット 1870円

シュノーケルクリームソーダクリアステッカー付き イートイン各1430円、テイクアウト各1404円

シーサーのさんぴん茶トロピカルドリンクアクリルキーホルダー付き イートイン1650円、テイクアウト1620円

併設のグッズショップでは、『ちいかわレストラン』のオリジナルグッズが中心に取り揃えられ、沖縄PARCO CITY店 OPEN記念グッズも3種類販売されている。

ラウンドプレート（アロハシャツ） 2420円

グラス（マーメイド） 1430円

ジャガードボトルホルダー 2200円

夏にぴったり！ 練乳やフルーツがたっぷり、シーサーもニコニコのかき氷

今回登場するのは、沖縄PARCO CITY店でしか味わえない、沖縄の暑い夏にぴったりな至福のひんやりデザートだ。

シーサーの浮き輪でぷかぷか かき氷 1870円

シーサーの浮き輪でぷかぷか かき氷 1870円

王道のブルーハワイに、濃厚な練乳をたっぷりとかけて仕上げた。マンゴー、パイナップル、メロン、クランベリーをトッピング。かき氷の中にはバニラアイスが入っていて、氷のさっぱり感とアイスのコクがあわさって最後まで楽しめる。青い海に浮き輪でぷかぷか浮いているシーサーはマシュマロ！

また、ドリンクを注文すると、沖縄PARCO CITY店デザインのオリジナルコースター全15種の中からランダムで1枚もらえる。限定メニューやグッズが楽しめる沖縄PARCO CITY店、沖縄旅行の際には訪れてみてはいかが。カフェは事前予約優先なので、公式サイトから確認を。

沖縄PARCO CITY店オリジナルデザインコースター全15種

『ちいかわレストラン沖縄PARCO CITY店』

沖縄県浦添市西洲3丁目1-1 沖縄PARCO CITY 1Fグリーンゾーン

営業時間：10時から22時（フード L.O.21時、ドリンク L.O.21時半）

※営業時間はPARCO CITYに準じて変更になる場合あり。

【画像】タコライスやさんぴん茶ドリンクなど、『ちいかわレストラン』沖縄店限定メニュー＆グッズ（10枚）