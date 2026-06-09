佐々木朗希は「心を開いてくれるようになった」 孤独だった“怪物”を支えた仲間たち 変化を生んだブルペン捕手と同僚の助言「自分らしさを忘れるな」
1年目から間近で佐々木を見守ってきたスミス。この名捕手の存在も怪腕復活のポイントの一つとなっている(C)Getty Images
日本の怪物がようやく米球界で産声を上げようとしている。ドジャースの佐々木朗希だ。
ポスティングシステムでのメジャーリーグ移籍を叶えた2025年1月に20球団以上が絡んだとされる交渉戦の末に、ドジャースと650万ドル（約9億8200万円）のマイナー契約を締結した佐々木。自ら「夢」と語った舞台でのプレーを果たした24歳だったが、その船出は前途多難だった。
【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振
右肩のインピンジメント症候群に悩まされた昨季は、チームとしても勝負所であった真夏にマイナー降格を経験。秋口にメジャー再昇格を果たしたものの、与えられた役割は本職とは異なるリリーバーだった。
迎えた今季は先発に再挑戦。ローテーション争いを続ける中で、第3の変化球取得に時間を費やし、メカニックの調整も粛々と続けてきたが、春先から状態が安定せず……。レギュラーシーズン開幕間もない3、4月は、5登板（22.2イニング）で、防御率6.35、WHIP1.81、被打率.301と打ち込まれた。
一部では「マイナーで再調整をすべき」とシビアな声が飛んだ。だが、ここにきて佐々木は、ようやく特大のポテンシャルを開花させようとしている。
怪物の変貌ぶりは向上した数字が如実に物語る。5月11日からの直近5登板で防御率2.15、WHIP0.85、奪三振率10.43、被打率.179と支配的な投球を見せ始めたのである。
「劇的」と言っても過言ではない明らかな変化は、仲間たちの後押しがなければありえなかった。地元紙『Los Angeles Times』は、日頃から練習時に積極的なコミュニケーションを図っているというブルペン捕手のフランシスコ・エレーラのコメントを伝えている。
「僕らはロウキが少しでも安心して過ごせるように努めてきた。だから、最近になって彼がこっちに心を開いてくれるようになったのは良いことだと思っている」
よりオープンな姿勢でチームメイトたちと接するようになってきたという佐々木。無論、本人が「技術的な変化がほぼ全て」と語ってきたように、投球フォームの微調整など技術的な努力も多分に影響している。とはいえ、チームメイトからの後押しによって得られる自信がポジティブに作用しているのも間違いない。
マインドの変化を後押ししたのは、縁の下の力持ちだけではない。正捕手のウィル・スミスは、「ロウキに自分から言った」というメッセージを告白している。
「最初の頃から彼には言い続けているんだ。『ただ、僕らと一緒についてきて、自信を持っていけ。そして自分らしさを忘れないでくれ』ってね。それが出来たら年末にトロフィーを掲げる時、僕らはロウキにそう言ったことを思い出すはずだから」
鳴り物入りで飛び込んだメジャーリーグ。まさしく至高と言える舞台で成功を追い求めながらも、高き壁にぶつかり、もがいてきた佐々木だったが、ついに飛躍の時を迎えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]