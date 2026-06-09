佐々木朗希は「心を開いてくれるようになった」　孤独だった“怪物”を支えた仲間たち　変化を生んだブルペン捕手と同僚の助言「自分らしさを忘れるな」

1年目から間近で佐々木を見守ってきたスミス。この名捕手の存在も怪腕復活のポイントの一つとなっている(C)Getty Images

日本の怪物がようやく米球界で産声を上げようとしている。ドジャースの佐々木朗希だ。

ポスティングシステムでのメジャーリーグ移籍を叶えた2025年1月に20球団以上が絡んだとされる交渉戦の末に、ドジャースと650万ドル（約9億8200万円）のマイナー契約を締結した佐々木。自ら「夢」と語った舞台でのプレーを果たした24歳だったが、その船出は前途多難だった。

【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振

右肩のインピンジメント症候群に悩まされた昨季は、チームとしても勝負所であった真夏にマイナー降格を経験。秋口にメジャー再昇格を果たしたものの、与えられた役割は本職とは異なるリリーバーだった。

迎えた今季は先発に再挑戦。ローテーション争いを続ける中で、第3の変化球取得に時間を費やし、メカニックの調整も粛々と続けてきたが、春先から状態が安定せず……。レギュラーシーズン開幕間もない3、4月は、5登板（22.2イニング）で、防御率6.35、WHIP1.81、被打率.301と打ち込まれた。

一部では「マイナーで再調整をすべき」とシビアな声が飛んだ。だが、ここにきて佐々木は、ようやく特大のポテンシャルを開花させようとしている。

怪物の変貌ぶりは向上した数字が如実に物語る。5月11日からの直近5登板で防御率2.15、WHIP0.85、奪三振率10.43、被打率.179と支配的な投球を見せ始めたのである。