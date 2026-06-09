「荒川ちゃんの本名カワうぃー」エルフ荒川、先輩芸人の披露宴に“ファン代表”で参列「しゃれてるなぁ〜」
「荒川ちゃんの本名カワうぃー」エルフ荒川、先輩芸人の披露宴に“ファン代表”で参列「しゃれてるなぁ〜」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩芸人に“ファン認定”された席次表を公開しました。
【写真】荒川、先輩芸人に“ファン認定”
「下の名前、初めて知ったかも…」荒川さんは「正面突破させてくれてありがとうございます」とつづり、2枚の写真を投稿。お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾さんの披露宴に出席したようで、その際の席次表を公開しました。「新郎先輩 稲田美紀様」「新郎先輩 熊元プロレス様」などの表記の中、1人だけ「ファン 荒川葉月様」と記載されています。肩書「ファン」という粋な計らいに「ガーーーーーーーーーーーーーWWWWWW」「永見さんご夫婦お二人ぃ!?」と大興奮の様子です。
ファンからは、「やっぱ永見さんってしゃれてるなぁ〜 うらやまし」「プロレスラー 葉月選手って事ですか！！」「荒川ちゃんの本名カワうぃー」「大ファン名簿入りおめでとう！これぞ推しライフの極み！」「ファン代表で出席しとる」「ファン認定おめでとうございます」「下の名前、初めて知ったかも…」「興奮と混乱が文章から溢れ出してて笑っ」など、さまざまな声が上がりました。
「心の底から、おめでとうございます」同日の別投稿では「永見さんご夫婦 心の底から、おめでとうございます」と、新郎新婦とのスリーショットを公開していた荒川さん。コメントでは、「おめでとうございます」「どんどん可愛くなってってるなぁ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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