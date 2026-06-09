第1子出産の藤田ニコル、ベビーカーデビューを報告 “ママコーデ”のお出かけショットに反響「かわい〜い！」「めちゃくちゃママの顔」
俳優・稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。ベビーカーデビューを報告した。
【全身ショット】「かわい〜い！」「めちゃくちゃママの顔」ベビーカーを押す私服姿の藤田ニコル
5月1日に第1子となる女児の誕生を公表した藤田。この日は「お母さんの顔になったねって沢山言ってもらえてまだ不思議な気持ち」「ちゃんとなれてるかな？」と、母になった喜びと新鮮な戸惑いを吐露しつつ、「ベビーカーデビューもしたよ」と愛娘との新たなお出かけステップを報告した。
「外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいからおでかけも楽しいです」と、わが子に世界のさまざまな表情を見せてあげたいという母親らしい優しい胸の内を明かした。
さらに、モデルとしても活躍する藤田らしく、この日は久しぶりの私服ショットも披露。「久しぶりにマタニティデニム以外のデニム履いた」「@calnamur_official とWranglerのコラボデニム！裾の折り返しデザインがポイントです」とこだわりを明かし、「妊娠中に制作の打ち合わせしていたのでやっと履けて嬉しい」「久しぶりの私服投稿も嬉しい..!」と、ママになっても変わらないオシャレへの情熱とハッピーなこだわりを爆発させた。
コメント欄には「かわい〜い！」「めちゃくちゃママの顔だよ」「おしゃれ!!」「素敵なママすぎ！」「可愛いお母さん」などの声が寄せられている。
【全身ショット】「かわい〜い！」「めちゃくちゃママの顔」ベビーカーを押す私服姿の藤田ニコル
5月1日に第1子となる女児の誕生を公表した藤田。この日は「お母さんの顔になったねって沢山言ってもらえてまだ不思議な気持ち」「ちゃんとなれてるかな？」と、母になった喜びと新鮮な戸惑いを吐露しつつ、「ベビーカーデビューもしたよ」と愛娘との新たなお出かけステップを報告した。
さらに、モデルとしても活躍する藤田らしく、この日は久しぶりの私服ショットも披露。「久しぶりにマタニティデニム以外のデニム履いた」「@calnamur_official とWranglerのコラボデニム！裾の折り返しデザインがポイントです」とこだわりを明かし、「妊娠中に制作の打ち合わせしていたのでやっと履けて嬉しい」「久しぶりの私服投稿も嬉しい..!」と、ママになっても変わらないオシャレへの情熱とハッピーなこだわりを爆発させた。
コメント欄には「かわい〜い！」「めちゃくちゃママの顔だよ」「おしゃれ!!」「素敵なママすぎ！」「可愛いお母さん」などの声が寄せられている。