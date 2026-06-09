ハンバーグの生焼けによる食中毒事故が後を絶たない。どうすれば防げるのか。牛肉研究家の片平梨絵さんは「『牛肉はあまり焼かなくていい』は誤解。特にハンバーグは中までしっかり火を通すべき。そこがおざなりになっているお店は避けたほうがいい」という――。

■映える「レアハンバーグ」にある危険性

ハンバーグに箸を入れると、中は「ほぼ生」で真っ赤――。

近年、SNSや動画サイトを中心に、こうした「レアハンバーグ」が注目を集めています。鉄板の上で自分好みに仕上げるスタイルや、「中はほぼ生」に見えるようなハンバーグを売りにした店も見られるようになりました。

一方で、こうした“生っぽいハンバーグ”による食中毒事故も実際に起きています。

「焼肉やステーキではレアで食べることもあるのに、なぜハンバーグは危ないのか」

そう感じる人もいるかもしれません。

しかし、同じ牛肉でも、ステーキとひき肉では食中毒リスクの考え方が大きく異なります。牛肉そのものが一律に危険というわけではありません。大切なのは、肉の形状や加工の違いによって、どのようなリスクがあるのかを正しく知っておくことです。

なぜここまで「レアハンバーグ」が広がったのでしょうか。

背景には、SNS映えや動画映えの影響があります。ナイフを入れた瞬間に流れ出す肉汁や、赤みを残した断面は視覚的なインパクトがあり、飲食店側にとっても差別化しやすい要素になりました。

また、低温調理の広がりも、「赤い肉＝上質」「火を入れすぎないほうがおいしい」という印象を強めた面があります。

ただ、「生に近いほど価値が高い」というのは誤解です。本来、肉には形状や料理に応じて火入れしたほうがおいしいもの。特に牛肉は、適切に火を入れることで香りや旨味が引き立つ食材です。

■「牛肉はあまり焼かなくていい」は誤解

一般的に、牛肉は豚肉や鶏肉と比べ、「中心部までしっかり火を通さなくても食べられる」というイメージを持たれることがあります。

その理由のひとつは、食中毒の原因となる菌が、肉の内部ではなく表面に付着していることが多いと考えられているためです。ステーキのような一枚肉や塊肉では、表面を十分に加熱することで、リスクを抑えやすいとされています。

しかし、ハンバーグは事情が異なります。

ひき肉は、肉を細かく挽き、全体を混ぜ込んでつくる食品です。その過程で、本来は表面に付着していた菌が、内部まで入り込む可能性があります。つまり、外側だけを焼いていても、中心部に菌が残るおそれがあるのです。

このため、ハンバーグやメンチカツのようなひき肉料理では、中心部まで十分に加熱することが食中毒予防の基本になります。

厚生労働省も、ハンバーグなどの生のひき肉から作られる製品は、病原体が中心部まで入ってしまうため、中心部までしっかり火を通すことが重要だと示しています。多くの病原体は、75℃で1分間以上の加熱で死滅するとされています。

■O157による食中毒

とくに注意が必要なのが、腸管出血性大腸菌O157などの細菌です。少量でも発症することがあり、子どもや高齢者では重症化することもあります。牛肉を含む食肉では、サルモネラ属菌やカンピロバクターなどにも注意が必要ですが、いずれも基本は中心部まで十分に加熱することが予防につながります。

最悪の場合、命を落とす……（腸管出血性大腸菌O157）［写真＝USDA (Pina Fratamico Microbiologist/Lead Scientist)／PD USDA／Wikimedia Commons］

「新鮮な肉だから大丈夫」という説明を聞くこともありますが、鮮度と食中毒リスクは別の問題です。新鮮であっても、菌が付着していれば、加熱が不十分な場合に食中毒につながるリスクがあります。

レアハンバーグによる食中毒は、実際にしばしば発生しています。

つい最近の2026年4月には、横浜市内のハンバーグ店で腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生したと横浜市が発表しています。

患者は20代女性2人で、いずれも同じ施設で食事をしていたことなどから、同施設での食事を原因とする食中毒と判断されました。横浜市の発表資料によれば、ハンバーグは客が自席で自ら加熱する方式で提供されていたとされています。

こうした事例は、「赤いハンバーグ」や「レア感」を売りにする提供方法について、改めて安全性を考えるきっかけになります。

■ユッケはなぜ生でも大丈夫なのか

もちろん、すべてのレアハンバーグを一律に危険と決めつけることはできません。店舗によって衛生管理や加熱管理の方法は異なります。ただし、ハンバーグがひき肉料理である以上、中心部まで十分に火を通す必要があるという基本は変わりません。

牛肉を生で食べないほうがいいと言うと、「ユッケのように、生で提供される料理もある」と反論されるかもしれません。

ただ、ユッケ用の牛肉は生で食べられるように特別な管理のもと流通しています。

日本では、2011年のユッケによる集団食中毒事故をきっかけに、生食用牛肉の規格基準が強化されました。

現在、生食用牛肉には、専用設備・専用器具の使用、温度管理、肉塊表面の加熱殺菌など、通常の加熱用牛肉とは異なる厳格な衛生管理が求められています。

厚生労働省が公表している「生食用食肉（牛肉）の規格基準設定に関するQ＆A」には、「肉塊の表面から深さ1cm以上の部分までを60℃で2分間以上加熱する方法」、または「それと同等以上の殺菌効果を有する方法」などが示されています。

つまり、「生で食べられる牛肉」と「加熱して食べる前提の牛肉」は、そもそもの扱いからまるきり違うのです。

■「生食用の肉だからOK」ではない

さらに、生食用として適切に加工された牛肉であっても、ひき肉にすれば菌が全体に混ざるリスクがあり、「生食用の肉ならレアハンバーグでも安全」とは言い切れません。

また、「国産」「ブランド牛」「高価な肉」だから安全というわけでもなく、衛生管理や加熱管理が不十分であればリスクは残ります。

注意したいのは、ハンバーグだけではありません。

見た目はステーキや焼肉用の一枚肉のように見えても、成形肉、インジェクション加工肉、ジャガード・テンダライズ処理肉、タンブリング処理肉などは、加工の過程で、菌が内部に入り込む可能性があります。

これらは外見だけでは通常の一枚肉と区別しにくいため、販売時に「中心まで十分に加熱」すべき旨の表示が必要とされています。

外見上、通常の一枚肉と区別しにくいため、販売時に「中心まで十分に加熱」すべき旨の表示が必要とされています。成形肉などと表示されている商品は、生っぽい状態を避け、中心部まで加熱して食べることが大切です。

■「中心温度75℃で1分間以上」の加熱が目安

家庭でハンバーグを作る場合も、食中毒対策の基本は同じです。

ひき肉を使う料理は、中心部までしっかり火を通すことが大切です。表面だけが焼けていても、中が赤いまま、あるいは肉汁が赤いままの場合は、再加熱したほうが安心です。

おいしく火を通すコツは、タネを厚くしすぎないこと。家庭なら1.5〜2cm程度にすると失敗しにくいでしょう。

ハンバーグの表面が焦げそうな場合は蓋をして蒸し焼きにしたり、煮込みハンバーグにしたりするのもおすすめです。

より確実に確認したい場合は、中心温度計を使うのも有効です。中心温度75℃で1分間以上、またはそれと同等以上の加熱を目安にするとよいでしょう。

また、調理中の二次汚染にも注意が必要です。生のひき肉を触った手や調理器具で、そのままサラダや加熱後の食品に触れると、菌が移る可能性があります。

肉を触ったあとは手を洗う。まな板や包丁、ボウルなどはよく洗浄する。生肉を置いた皿に、焼き上がったハンバーグを戻さない。

こうした基本的な積み重ねが、食中毒を防ぎ安全においしく食べることにつながります。

■「危ない店」の見分け方

多くの飲食店は安全な提供を前提に営業していますが、消費者側にも確認できる安心材料はあります。

注意したいのは、「うちは新鮮だから生でも大丈夫」といった説明だけで安全性を語るケースです。なぜなら、食中毒を避けるために重要なのは、肉の鮮度そのものよりも、加工工程、温度管理、加熱管理だからです。

一方で、中心部までの加熱の必要性を明確に説明しているお店は、比較的安心と考えられるでしょう。

特に、料理を提供した後の仕上げをお客任せにしすぎないこと、衛生管理や加熱管理について具体的な説明があることが重要です。

たとえば、「鉄板でお好みの焼き加減にしてください」としながら、鉄板が十分熱くなっていないとか、ソースをかけてあり鉄板がすぐ冷めてしまうなど、実際には中心部まで十分に火入れしにくい提供方法の場合、注意が必要です。

中がまだ赤いのに鉄板の温度が下がってしまい焼くことができない場合は、無理に食べ進めず、店のスタッフに鉄板の差し替えや再加熱をお願いしたほうがよいでしょう。

写真＝iStock.com／wmaster890 「うちは新鮮だから生でも大丈夫」を信じてはならない（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／wmaster890

■「適切な火入れ」を知ればよりおいしく食べられる

「赤いほどおいしい」「生感」をウリにする流れが広がってきた一方で、肉には部位や形状に応じた、適切な火入れがあります。

「新鮮だから大丈夫」「高級な牛肉だから安全」といった印象だけで判断せず、肉の性質と調理の意味を知ることが、食中毒予防には必要です。

ただ、必要以上に怖がることはありません。「しっかり加熱しないと不安」だからといって、焦がして固くなるまで加熱する必要はないのです。

牛肉は、栄養価が高く、味わいの面でも魅力のある食材です。だからこそ、「どの肉を、どのように扱い、どこまで火を入れるか」を知ることが、安全においしく楽しむための第一歩になります。

その意味で、レアハンバーグのリスクを知ることは、牛肉という食材をもっと楽しむために必要な知識とも言えるでしょう。

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片平 梨絵（かたひら・りえ）

牛肉研究家

東京農業大学畜産学科卒業。10年間、肉牛専門誌や食肉業界紙の記者として、国内外の家畜生産から食肉処理施設、流通卸、スーパー、レストランまで幅広く取材。その後独立、肉牛流通コンサルタントとして10年以上活躍。生産者と販売者を繋ぐブランディングやPRの傍ら、新聞・雑誌への寄稿やTV出演なども多数。J.S.A.ワインエキスパート。お肉博士1級。

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（牛肉研究家 片平 梨絵）