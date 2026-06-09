球団公式SNSがパイレーツ戦に向けた移動中の様子を公開

ドジャースの山本由伸投手が、敵地への移動中に見せたオシャレな姿が海外ファンの間で大きな注目を集めている。球団公式SNSが遠征に向けてチャーター機に乗り込むナインの様子を公開すると、スタイリッシュな装いで先頭を飾った右腕に熱視線が注がれた。

ドジャースは8日（日本時間9日）、翌日からの敵地でのパイレーツ3連戦に向けて移動する様子を公開した。お揃いとなる「NIKE」のチームジャージを着用して飛行機に向かう中、投稿の先頭を飾ったのが山本だった。

右手にはアイスコーヒーと思われるドリンクを持ち、左手には黒の鞄を携えている。サングラスをかけているが、圧倒的な存在感を放っている。

束の間のオフに届けられた貴重なオフショットに対し、SNS上の海外ファンからは興奮気味のコメントが相次いだ。「ヤマは最高にノリにノっている!」「ヤマからは凄まじいオーラが出ている」「ヤマモトにはエースの風格が漂っている」「ヤマモトはなんてキュートなんだ」と絶賛が集中し、グラウンド外での姿もファンを魅了している。

山本といえば、球界屈指のオシャレとして知られ、昨年12月には米ファッション雑誌「VOGUE（ヴォーグ）」による「Vogue’s 55 Best Dressed People of 2025（2025年のベストドレッサー55人）」にも選ばれた。（Full-Count編集部）