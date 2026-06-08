「グランド ハイアット 東京」初！ イタリア色あふれる鮮やかなアフタヌーンティー

東京・六本木の「グランド ハイアット 東京」。最先端のカルチャーが集う「六本木ヒルズ」の一画に位置するラグジュアリーホテルです。そんな「グランド ハイアット 東京」のイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」にて、2026年6月1日より「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」が通年提供されています。

「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」は、イタリアの“Merenda（メレンダ）”という午後の軽食文化に着想を得たアフタヌーンティー。その名の通り、イタリア由来のスイーツ＆セイボリーを存分に満喫できます。

イタリアの焼き菓子「アマレット」や、シチリア名物「カンノーリ」などのクラシックスイーツ、卵とバターをふんだんに混ぜ込んだ伝統ブレッド「パンドーロ」など多彩なイタリアンメニューで、本場のメレンダ気分に浸れること間違いなしです♪ 今回は、気になる「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」を編集部が実食レポートしていきます！

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スイーツ

洗練されたイタリアンスイーツを手掛けるのは、世界の洋菓子大会で受賞歴のあるパティシエが率いるペストリーチーム。今や日本でもなじみ深い「ティラミス」以外にも、サクッとした生地にカスタードクリームが詰められた「サマーフルーツ カンノーリ」、イタリアの焼き菓子「アマレッティ」など、伝統色あふれるスイーツを堪能できます。

（写真左から）「アマレッティ」、「ティラミス」、「サマーフルーツ カンノーリ」、

まずは、本場イタリアの伝統を感じさせるスイーツ3種をいただきます！

はじめにご紹介するのは、レストラン「フィオレンティーナ」の名が入ったチョコレートが目を引く「ティラミス」。ムースの部分をすくうと、ふわっとした口どけのなかに濃厚なエスプレッソの風味が広がっていきます。生クリームの甘さと、エスプレッソのほどよいビターさが溶け合う魅惑のスイーツです♪

シチリア名物「サマーフルーツ カンノーリ」は、パインが乗せられたひと口サイズのスイーツ。サクサクの生地の中に詰め込まれたカスタードクリームは、甘さ控えめのやさしいおいしさ。そこにパインの酸味が重なると、ジューシーでさわやかな味わいに変身！ こってりしすぎず、夏にもさっぱりと食べられます。

続いては、イタリアの焼き菓子「アマレッティ」をいただきましょう！ アーモンドの芳醇な香りが漂うおしゃれスイーツです。クッキーのような見た目の「アマレッティ」ですが、実はメレンゲ菓子。ふわっと軽い口どけなのかな？と思いながらいただくと、むちむちとした食感に驚き！ 意外にも噛みごたえがあります。イタリア語で「少し苦い」という意味の名前の通り、噛みしめた瞬間に広がるほろ苦さもクセになる…オトナな味わいのスイーツでした！

（写真左から時計回りに）「レモンシャーベット」、「パンナコッタ トロピカルソース」、「レモン リコッタチーズ ムース」

さらに、2026年8月31日（月）までは、暑い夏にぴったりのスイーツも期間限定で楽しむことができます！ レモンのフォルムがかわいい「レモン リコッタチーズ ムース」、さっぱりな「レモンシャーベット」、マンゴーとパッションフルーツを合わせた「パンナコッタ トロピカルソース」の3種のスイーツで、地中海の柑橘文化を味わい尽くしましょう♪ こちら3種も実食していきます！

はじめに目を引くのは、「パンナコッタ トロピカルソース」。ごろりとした甘みあるマンゴーに、甘酸っぱくてつぶつぶのパッションフルーツが重なるトロピカルな味わいが魅力のパンナコッタです。下層のムースには、バニラビーンズがたっぷり！ やさしい甘さとなめらかさで、上層のマンゴー＆パッションフルーツのおいしさをいっそう引き立ててくれます。

次に「レモンシャーベット」をいただきましょう。花びらのように散らされたレモンゼストが可憐なひんやりスイーツです。口に入れた瞬間、さらりと溶けだす雪のようなくちどけ。まるで新雪を食べているかのような舌触りにうっとりです。さわやかな酸味が広がりつつ、最後にレモンのほどよい苦みが余韻として残り、甘いスイーツが続いたあとのお口直しにぴったりです。

最後は、「レモン リコッタチーズ ムース」。レモンのフォルムとフレッシュなイエローカラーで、見た目だけからも元気を与えてくれますね！ とろとろなめらか食感のムースですが、レモンの酸味とリコッタチーズの濃厚なコクが合わさったさっぱり風味の味わいで、暑い夏でもペロリと食べられちゃいます♪



セイボリー

セイボリーは、「プロシュート タルト」のほか、「スモークサーモンとリコッタチーズのブリオッシュ」など、現地で親しまれている定番メニューにアレンジを加えたメニューが勢ぞろい！ 併設するペストリーブティックの自家製ブレッドも取り入れ、「フィオレンティーナ」のシェフが手掛ける本格的な味わいを楽しむことができます。

（写真左から）「プロシュート タルト」、「カプレーゼ トラメッツィーニ」、「スモークサーモンとリコッタチーズのブリオッシュ」、「シーフード サフラン アランチーニ」、「トリュフエッグサラダ クロスティーニ」

まずは、「プロシュート タルト」をいただきます！ キッシュ生地をベースに、花のようにあしらわれたプロシュートが美しい一品です。熟成されたプロシュートは塩気が強く、歯ごたえのある食感がたまらない！ お肉を噛みしめるたび、凝縮されたうま味が口いっぱいに広がり、ひと口サイズとは思えない満足感が味わえます。

「カプレーゼ トラメッツィーニ」は、ブラータチーズにトマトや、ジェノベーゼソースを組み合わせたイタリアンサンドイッチ。バジルの強い風味と、フレッシュなトマトの酸味とで、本場のカプレーゼを食べているかのような上品なテイストです。

次にご紹介するのは、「スモークサーモンとリコッタチーズのブリオッシュ」。7〜8時間かけて丁寧に燻製した自家製スモークサーモンは、なめらかかつスモーキーな味わい。クセのないリコッタチーズと合わせて、オトナな味わいを楽しめます。

「シーフード サフラン アランチーニ」は、ころんとした丸いフォルムが特徴的。「アランチーニ」とは、シチリア発祥のライスコロッケで、形がオレンジに似ていることから「小さなオレンジ」ともよばれているそう。揚げ物ながらも軽い口当たりで、白身魚の淡白な味わいが食べやすい！ まぶしてあるチーズは、ふわっとした口どけながらも濃厚なおいしさで、こってり感をプラスしてくれます。

最後に、「トリュフエッグサラダ クロスティーニ」をいただきます。イタリア語で「小さなトースト」を意味する「クロスティーニ」は、カリカリに焼かれたトーストに、トリュフエッグサラダを乗せた一品。じゅわっとおいしさの広がるトーストと、トリュフの香りが豊かなエッグサラダ。心もお腹もちょっと贅沢になれる、特別感あふれるセイボリーです。



パンドーロ

「パンドーロ」(写真左から「マンゴー＆パイナップル」、「プレーン」）

「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」にて、スコーンの代わりに提供されるのが「パンドーロ」！「パンドーロ」とは、卵とバターをたっぷり使って焼き上げるイタリアの伝統的なブレッド。プレーンとマンゴー＆パイナップルの2種類を、マスカルポーネチーズやオレンジジャムとともに楽しめます。

まず、プレーンのパンドーロをひと口。ふんわり食感の生地は、ほんのり塩気を感じる素朴なおいしさが特徴的。そのままでもおいしく食べられますが、マスカルポーネチーズをつけるのがオススメ。ミルク感の強いクリーミーな味わいなので、ミルクリッチなパンドーロに味変できちゃいます。

マンゴー＆パイナップルは、その名の通りトロピカルフルーツが詰まったパンドーロ。卵とバターのやさしい味わいのなかに、甘酸っぱさを感じられる一品です。よりフルーティーに味わいたい人は、オレンジジャムをつけてみて。柑橘と南国フルーツの相性が抜群です！



ドリンク



（写真左から）「ロイヤルミルクティー」(アイス)、「レモンヴァーベナ」

アフタヌーンティーでは、好きなドリンクを2杯まで注文することができます。今回は、「フィオレンティーナ」で常時提供されている、人気の「ロイヤルミルクティー」(アイス)と、アフターヌーンティーにぴったりの「レモンヴァーベナ」を飲んでみました！

アッサムとアールグレイの茶葉を用いた「ロイヤルミルクティー」は、アッサムの豊かな風味とミルクのリッチな甘みが上品にマッチしたおすすめのドリンク。意外とすっきりとした飲み心地なので、甘党さんはガムシロップの追加を忘れずに！ たっぷりのサイズで提供されるので、1杯でも大満足できること間違いなしです。

もう一つオススメなのが、「レモンヴァーベナ」。柔らかなレモンカラーのハーブティーは、鮮やかなアフタヌーンティーのメニューも負けない美しさです…！ クセのなく優しい飲み心地なので、どのスイーツ＆セイボリーとも相性抜群です。

また、WEB予約をすると、ウェルカムドリンクとしてシャンパンも付いてきます！ラグジュアリー感をさらにアップさせたい人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

イタリアンカフェ「フィオレンティーナ」で初めて提供される「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」。イタリア由来の彩り豊かなメニューで、優雅なメレンダ気分を味わいましょう♪

AFTERNOON TEA MENU

※2026年8月31日（月）までのメニュー

◎スイーツ

パンナコッタ トロピカルソース

アマレッティ

ティラミス

レモン リコッタチーズ ムース

サマーフルーツ カンノーリ

レモンシャーベット

◎セイボリー

プロシュート タルト

カプレーゼ トラメッツィーニ

スモークサーモンとリコッタチーズのブリオッシュ

シーフード サフラン アランチーニ

トリュフエッグサラダ クロスティーニ

◎パンドーロ

マンゴー＆パイナップル パンドーロ

プレーン パンドーロ

マスカルポーネチーズ、シチリア産セビルオレンジ ジャム

◎ドリンク

紅茶、カフェラテ（アイス/ホット）やカプチーノ（アイス/ホット）など

好みのドリンクを2杯楽しめます。



■グランド ハイアット 東京「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」概要

住所：東京都港区六本木6-10-3

場所：「フィオレンティーナ」（「グランド ハイアット 東京」 1F）

TEL：03-4333-8713（直通）

期間：2026年6月1日（月）〜

時間：15〜17時（最終入店15時30分）※90分制

料金：6600円

※サービス料15％別

※スパークリングワイン1杯付き



※食材や産地、内容および料金は変更となる場合があります。

※写真はすべてイメージで、実際と異なる場合があります。



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Text：望月七愛

Photo：今井友貴、一部グランド ハイアット 東京提供



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