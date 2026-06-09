Stray Kids、米大型フェスのフィナーレ飾る！圧巻パフォーマンスで4万5000人を魅了

Stray Kidsが、アメリカの大型音楽フェスティバル「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル」のフィナーレを華やかに飾った。

6月6日（現地時間）、Stray Kidsは米ニューヨークのフラッシング・メドウズ・コロナ・パークで開催された大型フェスティバル「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル」の2日目の公演にヘッドライナーとして出演した。

Stray Kidsは今回の公演で約4万5000人の観客の前でステージを披露。『TOPLINE（Feat. Tiger JK）』や『S-Class』をはじめ、『MANIAC』『Thunderous』『DIVINE』『God's Menu』『Chk Chk Boom』などのヒット曲を披露し、華やかな音楽とパワフルなパフォーマンスで会場を熱狂させた。

（写真＝The Governors Ball、JYPエンターテインメント、@okaynicolta、Charles Reagan、Maggie London）

（写真＝The Governors Ball、JYPエンターテインメント、@okaynicolta、Charles Reagan、Maggie London）

また、公演の熱気を高める演出やパフォーマンス、臨場感あふれるバンドライブで情熱的なエネルギーを届け、観客に爽快なカタルシスを与えた。会場に響き渡る大合唱は、彼らの圧倒的な人気を改めて証明した。

Stray Kidsは、「ロラパルーザ・パリ」や「I-Days」「BST Hyde Park」「ロラパルーザ・シカゴ」に続き、今回のフェスティバルでもヘッドライナーとして圧倒的な存在感を放った。

この熱気を引き継ぎ、Stray Kidsは9月11日にブラジルの音楽フェスティバル「ロック・イン・リオ（Rock in Rio）」にも出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）