太子食品工業の新社長に工藤裕平副社長が就任、新たな発想で食の未来を切り拓く

太子食品工業は6月19日付で、新社長に工藤裕平副社長が就任する社長人事を決めた。5月28日開催の取締役会において決議した。工藤茂雄会長兼社長は、社長の兼務を解き会長となる。異動の理由について、経営体制のさらなる強化と若返りを図り、変化する市場環境への迅速な対応と、持続的な企業価値の向上を目指すためとしている。

就任にあたり、工藤新社長は「この度、代表取締役社長の大役を仰せつかり、その責任の重さに身の引き締まる思いです。これまで築き上げてきた伝統と信頼を大切にしながら、新たな発想で食の未来を切り拓き、皆様に愛される製品づくりに邁進してまいります」とコメントしている。

【新社長略歴】

工藤裕平(くどう･ゆうへい)氏43歳。1982年青森県三戸町生まれ。仙台育英高校を卒業後上京、慶應義塾大学総合政策学部を卒業。2006年にアビームコンサルティングへ入社し、シニアコンサルタントとして経営戦略立案や業務改革プロジェクトに携わった。13年に太子食品工業へ入社し、17年にグループ会社である蔵王高原フーズの代表取締役社長に就任。18年に太子食品工業の専務取締役、21年に代表取締役副社長に就任し、現在に至る。既存事業の深化と新たな価値創造を両立させる「両利きの経営」を掲げ、豆腐バーをはじめとしたプラントベースフードの開発や海外展開にも積極的に取り組みを行っている。

〈大豆油糧日報2026年6月9日付〉