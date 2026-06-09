◆カーリング日本選手権 第３日（６月９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、昨年２位の北海道銀行に５―１５で敗れて連勝が「２」でストップした。

８日にリザーブに回った吉村紗也香がスキップでカムバック。０―１で迎えた第３エンド（Ｅ）。最終投の吉村のドローショットがスルーして相手に３点を献上した。続く第４Ｅは逆に吉村がスーパーショットを決めるなどして３点を取り返したが、第５Ｅで吉村が再びミスして４点を奪われ、第８Ｅではまさかの７失点で大敗し、今大会初黒星を喫した。

連日、メンバーを入れ替える変幻自在な布陣で挑んでいるが、異例の６月開催。気温も湿度も高い中でのプレーで、めまぐるしく変わるアイスの変化を読み切れなかった。

大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝を行う。