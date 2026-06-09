読売ジャイアンツのエース投手として1980年から1985年まで6年連続2桁勝利をおさめた西本聖氏は、長嶋茂雄監督が率いた巨人軍を代表する選手のひとりだ。長嶋監督との忘れられない思い出について、西本氏に聞いた。

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数多くいる長嶋さんの教え子の中で、一番叱られたのは私かなと自慢に思っています。思い出として強く残っているのが、7回に2死から3連続死球を与えて降板した1979年8月1日の広島戦です。

試合後、監督室に呼び出されて20発以上殴られました。この時に「逃げずに向かっていけ」「命まで取られるわけじゃないだろう」という長嶋さんの厳しい叱咤が、投手として私を支えてくれる言葉になりました。

時代が時代ですし、今ではありえないことだと思います。1979年の「地獄の伊東キャンプ」でもそれまで以上に心身共に成長させてもらいました。そうやってお互いに体を張って野球をやってきたんです。

1988年に巨人からトレードに出される時も、当時、監督から退いていた長嶋さんは「西よ、人間はやられたことは絶対に忘れるな。やられたらやりかえせ」とおっしゃったんです。私は「トレードに出されたことを忘れるな。見返してやれ」と勝手に解釈しましたが、それは人生においても言えること。生き方そのものを教えようとしてくれたのだと思います。

厳しい監督でしたが、私の中では優しい監督でもありました。有志が多摩川グラウンドで引退試合をしてくれたのですが、そこに長嶋さんが駆け付けてくれて、私服で打席にも立って対戦させていただきました。かけがえのない恩人。

プロ野球人生20年で、いろいろな記録やタイトルを取らせていただいたのはすべて長嶋さんのお陰。感謝の気持ちでいっぱいです。

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2026年6月19日号