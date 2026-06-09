モデルの梨花（53）が9日、自身のインスタグラムを更新。長男の中学校卒業を報告した。

梨花は「中学校卒業式」と書き出し、制服姿の長男と腕を組む親子ショットを投稿。「息子が3歳の時に家族でハワイへ 5歳のsummer schoolはLA 6歳のsummer schoolはLondon けど、Londonは合わなくてですね 中学校になるタイミングでLAへ。高校でニューヨーク、またはボストンまでが、私のプランだったのですが、本人の意思により、カリフォルニアに残ることとなりそれは叶わずとなります」とこれまでの経緯と、今後も米カリフォルニアに残ることを明かした。

続けて、長男への思いや、変化しつつある夫婦の関係などを長文でつづり「兎にも角にも 息子よ、中学校卒業おめでとう ここまで大きくなってくれてありがとう」と結んだ。

これにファンからは祝福や共感の声と共に「ママ綺麗過ぎ 息子さん既に大物オーラ全開」「絵になる親子2人ですね」「息子さん、背が高いですね」「息子くんの彼女？！っと思ったら梨花ちゃん？！だったー！」「カップルみたい」などの声も上がった。

梨花は2010年1月に一般男性と結婚し、11年11月に第1子長男を出産。15年からハワイに拠点を移していたが、24年9月の投稿でカリフォルニアへ引っ越ししたことを報告していた。