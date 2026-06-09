一般男性と結婚のTBS田村真子アナ、ウエディングドレス姿披露「ティアラ可愛い」「上品で憧れる」
【モデルプレス＝2026/06/09】TBSアナウンサーの田村真子が6月8日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を公開し、話題となっている。
【写真】「ラヴィット！」30歳美人アナ「シンプルでゴージャス」ウエディングドレス姿
田村アナは「愛」や「純粋」を意味する、木の枝を加えた白い鳥の絵文字を添え、自身の花嫁衣裳の写真を投稿。純白のシンプルなオフショルダードレスに身を包み、パールのティアラを被り、同じくパールのイヤリングを自分で着けている写真や、階段の上から撮影されたドレスの美しいロングトレーンが際立つ写真、白地にオレンジや赤の刺繍が施された振り袖姿の写真などを公開している。
この投稿に、ファンからは「息をのむ美しさ」「上品で憧れる」「シンプルでゴージャス」「和装姿も素敵」「王女様みたい」「ティアラ可愛い」などの声が上がっている。
田村アナは2025年12月26日、自身のInstagramを通じて一般男性との結婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラヴィット！」30歳美人アナ「シンプルでゴージャス」ウエディングドレス姿
◆田村真子アナ、洋装と和装の花嫁姿披露
田村アナは「愛」や「純粋」を意味する、木の枝を加えた白い鳥の絵文字を添え、自身の花嫁衣裳の写真を投稿。純白のシンプルなオフショルダードレスに身を包み、パールのティアラを被り、同じくパールのイヤリングを自分で着けている写真や、階段の上から撮影されたドレスの美しいロングトレーンが際立つ写真、白地にオレンジや赤の刺繍が施された振り袖姿の写真などを公開している。
◆田村真子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息をのむ美しさ」「上品で憧れる」「シンプルでゴージャス」「和装姿も素敵」「王女様みたい」「ティアラ可愛い」などの声が上がっている。
田村アナは2025年12月26日、自身のInstagramを通じて一般男性との結婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】