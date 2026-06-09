チャンネル登録者数103万超の人気YouTuber「えんどれす【Endless】」が、2026年6月7日に動画を更新。メンバーのあきとさんが結婚したことを発表した。

「初めて会った時に、なんだこのかわいい子は！？ って思った」

動画の冒頭、あきとさんが「結婚しましたー！」と発表すると、メンバーは口を覆ったり、胸を押さえたりして驚いた。スタッフも含めて、あきとさんの結婚は誰も知らなかったという。

正確には、まだ入籍はしておらず、婚約をしたところだという。相手とは指輪を一緒に買いに行ったため、あきとさんからプロポーズをされることは知っていたそうだが、内容はサプライズだったという。

あきとさんが撮影したプロポーズの動画も公開された。場所は高級ホテルの一室で、108本のバラの花束が用意され、ベッドにはバラの花びらで作ったハートの形と、キャンドルが飾られていた。婚約指輪が入っているという「ハリー・ウィンストン」の紙袋も置かれていた。

部屋に入ってきた彼女は「すごーい！」とうれしそうに声を上げた。花束を抱えたあきとさんが「バラです。108本用意した」と言うと、彼女は飛び跳ねて喜んでいた。

あきとさんがひざまずき、指輪の箱を開けながら「僕と結婚してくれませんか？」と言うと、彼女は「お願いします！」と答えた。さらに、あきとさんが思いをつづった手紙を読みながら涙をぬぐう場面もおさめられていた。

彼女とは一度破局し、復縁して今回婚約に至ったという。あきとさんは「本当に顔がかわいい。初めて会った時に、なんだこのかわいい子は！？ って思った」と語った。3歳下で、一人で海外旅行に行く活発さもあると明かした。

コメント欄には「ご結婚おめでとうございます！！ あんなプロポーズされたらフツーに泣ける 2人とも末長くお幸せに」「あきとおめでとう ロマンチックでよかったぁぁぁぁぁぁぁぁ お幸せに！」「やばい泣いちゃった結婚おめでとう！」「あきとめちゃくちゃイケメン！！ おめでとう御座います！！」などと書き込まれている。