主人公が「自己嫌悪」を繰り返せば物語の世界観が真っ暗になる！物語創作での上手な「自己嫌悪」の表現法とは【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

主人公が「自己嫌悪」を繰り返せば物語の世界観が真っ暗になる！物語創作での上手な「自己嫌悪」の表現法とは

じこけんお［英：Self-loathing］

自己嫌悪の意味

自分自身のことが嫌になる、うとましく思う状態。

自己嫌悪の類語

自己否定 自己憐憫 自己卑下 慚愧 憎しみ 恥じらい 情けなさ 不甲斐なさなど

自己嫌悪における体（フィジカル）の反応

俯きがち

ため息をつく

とぼとぼと力なく歩く

顔を手で覆う

頭を抱える

涙が出る

目に気力がなくなる

やつれた表情

疲れが溜まって取れない

息苦しくなる

おどおどした態度

喉が詰まる感じがある

縮こまって座る

塞ぎこんでしまう

猫背になる

元気がなく、うなだれる

自己嫌悪における心（メンタル）の反応

自分に飽き飽きする

すっきりしない

悲観的になる

気分が沈んで晴れない

後悔する

嫌なことがあると、しばらく引きずりがち

鬱屈した考えに囚われる

自分に非があるという考えに行き着く

どんよりと曇ったような気持ち

負い目を感じる

自己肯定感が低い状態

何かするときに、緊張してしまう

気が弱く臆病になる

すべてに自信が持てない

主人公が「自己嫌悪」を繰り返せば物語の世界観が真っ暗になる

主人公の行動原理を納得させる好材料にもなる「自己嫌悪」

内向的思考に主人公を立ち返らせることは、物語に静的な深みと余韻をもたらします。たとえば、「自己嫌悪」させると、主人公という人となりを読者にありありと伝えられます。基本的に「自己嫌悪」とは、過去や現在の自分自身を分析したうえで、不甲斐なさや負い目や恥じらいを感じるもの。つまり、なぜ自身を嫌悪してしまうのか、その理由を明確に晒すわけなので、読者は一歩踏み込んだ人間性を窺い知ることができます。

物語としては前に進まず、どちらかといえば展開がストップする流れになるものの、その後の主人公の行動原理を納得させる好材料にもなるので、綿密に計算して主人公に「自己嫌悪」させましょう。ただし注意するポイントがあります。物語中、主人公の「自己嫌悪」は一度にとどめてください。何度も何度もくよくよ「自己嫌悪」を繰り返す主人公だと、読者が辟易してしまいます。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅