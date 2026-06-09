【安田記念】全着順 1着シックスペンス、2着同着ワールズエンド、ガイアフォース



シックスペンスがGI初戴冠（c）SANKEI

第76回安田記念（GI）着順

2026年6月7日（日）3回東京2日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 2-4 シックスペンス（牡5 武豊）8

2着 6-11 ワールズエンド（牡5 津村明秀）1

2着 7-14 ガイアフォース（牡7 横山武史）7

4着 7-13 セイウンハーデス（牡7 幸英明）6

5着 8-16 パンジャタワー（牡4 松山弘平）4

6着 2-3 オフトレイル（牡5 菅原明良）10

7着 1-1 レーベンスティール（牡6 戸崎圭太）3

8着 8-15 ドラゴンブースト（牡4 丹内祐次）13

9着 8-17 トロヴァトーレ（牡5 C.ルメール）2

10着 3-6 ステレンボッシュ（牝5 D.レーン）5

11着 5-10 ルクソールカフェ（牡4 岩田望来）14

12着 4-8 シャンパンカラー（牡6 岩田康誠）11

13着 5-9 ウォーターリヒト（牡5 高杉吏麒）9

14着 6-12 シリウスコルト（牡5 横山和生）15

15着 3-5 サクラトゥジュール（セ9 佐々木大輔）16

16着 1-2 ロングラン（セ8 F.ゴンサルベス）17

17着 4-7 スズハローム（牡6 藤懸貴志）12

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。