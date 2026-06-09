【安田記念】シックスペンスが激戦制しGI初戴冠！武豊騎手とのコンビで春のマイル王に



武豊記者騎乗のシックスペンスがGI初戴冠（c）SANKEI

東京競馬場で7日、第76回安田記念（GI・芝1600メートル）が行われ、武豊騎手騎乗の8番人気シックスペンス（牡5）が優勝。春のマイル王決定戦を制し、待望のGIタイトルを獲得した。

レースは好スタートを決めたシックスペンスが2番手の絶好位でレースを進める。道中は折り合い良く追走し、直線では逃げるワールズエンドを射程圏に捉えながら追い出しのタイミングを待った。

残り200メートルを切ると、武豊騎手のゴーサインに応えて鋭く加速。内で粘るワールズエンド、外から迫る1番人気ガイアフォースとの激しい追い比べとなったが、最後まで脚色は衰えずクビ差先頭でゴール板を通過した。勝ちタイムは1分32秒1。

1番人気のガイアフォースと7番人気ワールズエンドが2着同着となった。4着セイウンハーデス（クビ差）、5着パンジャタワー（クビ差）までが0.1秒差以内の大激戦だった。

これまであと一歩でGIタイトルに届かなかったシックスペンスが、マイル路線への本格参戦で悲願を達成した。

また、鞍上の武豊騎手にとっても安田記念では2009年ウオッカ以来となる勝利。ベテランならではの冷静なレース運びで、人馬ともに大きな勲章を手にした。





第76回安田記念（GI）着順

2026年6月7日（日）3回東京2日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 2-4 シックスペンス（牡5 武豊）8

2着 6-11 ワールズエンド（牡5 津村明秀）1

2着 7-14 ガイアフォース（牡7 横山武史）7

4着 7-13 セイウンハーデス（牡7 幸英明）6

5着 8-16 パンジャタワー（牡4 松山弘平）4

6着 2-3 オフトレイル（牡5 菅原明良）10

7着 1-1 レーベンスティール（牡6 戸崎圭太）3

8着 8-15 ドラゴンブースト（牡4 丹内祐次）13

9着 8-17 トロヴァトーレ（牡5 C.ルメール）2

10着 3-6 ステレンボッシュ（牝5 D.レーン）5

11着 5-10 ルクソールカフェ（牡4 岩田望来）14

12着 4-8 シャンパンカラー（牡6 岩田康誠）11

13着 5-9 ウォーターリヒト（牡5 高杉吏麒）9

14着 6-12 シリウスコルト（牡5 横山和生）15

15着 3-5 サクラトゥジュール（セ9 佐々木大輔）16

16着 1-2 ロングラン（セ8 F.ゴンサルベス）17

17着 4-7 スズハローム（牡6 藤懸貴志）12

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。