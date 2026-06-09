通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間 ６%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.38 5.72 6.57 6.37
1MO 7.02 5.58 6.43 6.66
3MO 7.76 5.55 6.79 6.57
6MO 8.31 5.83 7.28 6.97
9MO 8.50 6.06 7.60 7.18
1YR 8.69 6.45 7.97 7.39
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.19 8.26 6.99
1MO 6.80 8.09 6.81
3MO 7.30 8.28 6.67
6MO 7.96 8.78 6.93
9MO 8.29 9.01 7.09
1YR 8.55 9.28 7.30
東京時間10:12現在 参考値
ドル円１週間物は酛%台前半
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東京時間10:12現在 参考値
ドル円１週間物は酛%台前半