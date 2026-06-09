スポーツイベントの運営などを手がけるヒトトヒトホールディングス株式会社は９日、同社で「ヒトのチカラ アンバサダー」を務める松井秀喜氏（５１）と本田圭佑氏（３９）の特別対談動画を公開した。

「人として強く生きるには」をテーマにした前編を本田圭佑公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル、「仕事での成果の出し方」をテーマにした後編をヒトトヒトホールディングス公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信。両対談動画は同社コンテンツサイト「松井さんとヒトのチカラについて考えてみた」で視聴できる。

松井氏は野球、本田氏はサッカーで星稜時代から活躍。初めて実現した対談で、前編では高校時代の恩師とのエピソードや、後輩の本田氏が聞いていた松井氏の星稜在学時の伝説、海外時代の挫折など過去を振り返る思い出話、ＡＩに対する想い、そこから考える「人間らしさ」について語りながら、これからの時代に必要になる「ヒトのチカラ」などに話題は及んだ。

また、動画内では松井氏の「ヒトのチカラ アンバサダー」就任の背景にも触れられた。ヒトトヒトの松本哲裕代表（５１）とは星稜野球部の同期で３５年来の付き合い。同級生としての縁や、長年の信頼、会社の理念への共感など、特別な想いが語られた。

後編では、本田氏が現在行っているビジネスに対する考え方やリスクについての姿勢といったマインドセットにはじまり、同氏のビジネスにおけるＡＩの活用方法、２人のセカンドキャリアについての考え方、結果を出し続けてきた２人だからこそ伝えられるアドバイスまで「ビジネス」をキーワードに幅広いテーマについて語り、ビジネスマンとして持っておくべき「ヒトのチカラ」を考えた。３者のコメントは以下の通り。

◆松井氏「母校の後輩として活躍を追っていた本田さんにお会いするという長年の夢がかないました。大昔、本田さんが高校生だったときのインタビューを拝見したときに、すごく強気だなと感じていたのですが、まさにそのマインドの部分のお話を伺うことができて興味深かったですね。今度はぜひ、カメラの前では言えない星稜高校話をしましょう」

◆本田氏「星稜高校の大先輩でもあり、世界で活躍されている姿をずっと見ていた松井さんと、ようやくお会いすることができて非常にうれしかったです。今回は、かねてからお伺いしてみたかったセカンドキャリアについてもお話ししていただけましたし、僕とは違う考え方や、石川県人らしい性格なんかにも触れられてとても光栄でした。ありがとうございます」

◆松本代表「この度は、松井さんと本田さんによる大変貴重な対談の機会をいただき、誠にありがとうございました。会社の代表として、また私自身も星稜高校ＯＢとして、心からうれしく誇りに思っております。世界のトップで活躍し、まさに『ヒトのチカラ』を体現してこられたお２人の言葉。そこにある『ヒトのチカラ』の本質や可能性を当社の活動にも取り入れながら、これからも広く発信してまいります」