【ナッシュビル（米テネシー州）８日＝ペン・金川誉、カメラ・山崎賢人】日本代表は８日、メキシコ・モンテレイからアメリカ・ナッシュビルに移動し、１４日（日本時間１５日）の１次リーグ初戦・オランダ戦に向けた直前合宿をスタートさせた。

前日７日にはＵ―１９日本代表と完全非公開で練習試合（３５分×４本）を行い、２―１で勝利。チームを勝利に導く決勝点を決めたＦＷ塩貝健人は、代表合宿を通じて「うまくなっていると思うし、オランダ戦で昨日までとは違う自分を見せられると思う。楽しみにしてください」と不敵な笑みを浮かべた。

１―１の状況から決勝点を決めたＵ―１９戦は「本番通りの良い想定になるゲーム展開だった」と振り返る塩貝。ＤＦ冨安健洋からのパスを仕留め「（冨安との呼吸は）昨日は上手くいって、完璧に入った。本番でどういう形になるか、冨安さんからかは分からないですけど、僕にパスが渡ればチャンスになる。それを本番で見せたい。なかなか点が取れていなかった状況で、今回点が取れて、ゴールのイメージが１点取ったことによって広がった。決まった瞬間も『もう１点取ろう』という気持ちでした」とさらなる欲をにじませた。

初戦で激突するオランダ代表には、世界最高峰のＤＦファンダイクが君臨する。しかし、２１歳のストライカーに怯む様子は一切ない。「チームとしては（分析を）やってると思うんですけど、個人としては相手の特徴をあんまり頭に入れたくないタイプ。例えば『こいつは足が速い』と知ってしまうと、それが頭に残って勝負をちゅうちょする可能性がある。ファンダイクを攻略するイメージ？ 気持ちの部分で勝てば、勝てると思います。実績どうこうっていうのは別に関係ない。そいつから点取れないわけではないので。自信を持って行ければ、その実績とかをひっくり返せると思う。それを見せられたらなと思います」

相手を研究しないスタイルには、実は国学院久我山高の苦い経験が背景にあるという。「高校時代、帝京高と試合した時に梅木怜（今治）が相手にいて。『あいつ足速いぞ』ってみんなが言っていたので、仕掛けようとした時に『あ、こいつ足速いんかな』ってちゅうちょしてやめたシーンがあった。まあ、そのあとの選手権ではボコボコにしましたけど（笑）。今はめっちゃ仲良いです。それからやらないようにしています」

今は日本代表の先輩たちに囲まれ、刺激的な日々を送っている。この合宿は単なる「調整」ではなく、貪欲な「成長の場」だ。「レベルの高い中でやるのは楽しい。ストライカーでも良い選手がいるし、他のポジションでも特徴を持った選手がいる。そういう人たちから良いところを自分のものにできたら。この２週間、僕は調整っていうよりは、もう本当に『上手くなる』という意味でずっとやってきた」

さらに残り期間での成長の可能性を問われると、塩貝は即座に力強く答えた。「めちゃくちゃ上手くなれます。やれる実感とか自信は日に日に増してます。楽しみにしててください」。世界を驚かせる準備はできている。恐れを知らない新星が、オランダの堅守を破り、日本を歓喜の渦へと巻き込むかもしれない。