枝豆ご飯【材料】（1人分）ご飯(炊きたて) 茶碗 1杯分枝豆(冷凍) 50gバター 5g塩 少々【作り方】1、枝豆は解凍し、サヤから取り出す。全ての材料を混ぜ合わせる。【このレシピのポイント・コツ】おかずの汁気はよくきってお弁当箱に詰めましょう。ごはん、おかずはよく冷ましてからフタをしましょう。