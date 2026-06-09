【最短5分で完成】枝豆ご飯の人気レシピ10選〜混ぜご飯も炊き込みご飯も簡単！
枝豆ご飯のレシピ10選をご紹介します。忙しい日でも簡単に作れる混ぜご飯から、旨みたっぷりの贅沢な炊き込みご飯まで幅広く登場。炊き立てのごはんに枝豆を混ぜるだけで、いつもの食卓がパッと華やかになります。
冷凍枝豆を活用した時短テクや、お弁当にぴったりのアレンジも必見です。旬の味わいを存分に堪能しましょう。
【5分で完成】枝豆ご飯
炊き立てご飯に枝豆を混ぜるだけの簡単レシピ。冷凍枝豆を使えば茹でる時間は不要で、わずか5分で完成します。解凍後は水気をキッチンペーパーでしっかりと拭き取ってから合わせるのが、豆本来の甘みを引き立てる秘訣。鮮やかな緑色が美しく、お弁当の彩りとしても非常に重宝する一皿です。
■忙しい日の味方！ 枝豆ご飯のアレンジレシピ9選
チリメンジャコのほど良い塩気と旨みが、枝豆のやさしい甘さを引き立てます。ひと口食べるごとに香ばしさが広がり、食欲が止まらなくなる味わい。仕上げに刻んだ大葉や梅肉をトッピングすれば、より一層爽やかで、初夏の献立にふさわしい清涼感あふれる一品になりますよ。
昆布茶で炊いたご飯を使えば、手間のかかるだし取りは不要。炊き上がりに茹でた枝豆と刻みたくあんを混ぜるだけで、緑と黄色のコントラストが美しい混ぜご飯が完成します。たくあんのパリパリとした食感と塩気がアクセントになり、晩酌のシメとしても喜ばれる人気レシピです。
ベーコンの旨みとピザ用チーズのコクが溶け合う、洋風仕立ての混ぜご飯。茹でた枝豆をたくさん使いたいときにもイチオシの活用術です。仕上げに粗挽き黒コショウを強めに振るのが、大人向けに味わうポイント。ワインとの相性も抜群な、少しリッチな一皿です。
枝豆とカリカリ梅を合わせるだけの、シンプルかつ爽快な一品です。暑さでキッチンに立つのが億劫な季節でも、混ぜるだけならストレスフリー。仕上げに針ショウガを散らせば、香りがさらに際立ち、食欲がないときでも食べやすいですよ。
ホタテの水煮缶を汁ごと炊き込むことで、お米ひと粒ひと粒にホタテの旨みがしっかりしみ込みます。ホタテの上品な風味と、枝豆のホクホクとした食感の組み合わせは、まさに至福のおいしさ。思わずおかわりしたくなる、食べ応え満点の炊き込みご飯です。
チリメンジャコと白ゴマを、パチパチと音がするまで乾煎りしてから加えるのがプロの技。香ばしさが倍増し、枝豆の甘みを一層際立たせます。ジャコのカルシウムや枝豆のタンパク質が一度に摂れる栄養価の高さも、忙しい方にはうれしいポイントですよ。
鮮やかな黄金色のターメリックライスに、枝豆の緑が映える華やかな一品です。カレーやタコライスの付け合わせにはもちろん、シンプルに塩を振っておにぎりにするのもおすすめ。見た目のインパクトが強く、おもてなしのメニューとしても重宝します。
冷凍枝豆とショウガだけで作れる、究極の時短＆さっぱりレシピ。蒸し暑い日でも飽きずに食べられる味わいです。千切りショウガの代わりにショウガの甘酢漬けを合わせれば、華やかなちらし寿司風に大変身。気分に合わせてアレンジできるのも魅力です。
枝豆とミョウガという夏野菜同士を組み合わせた、風味豊かな混ぜご飯。ミョウガの独特な香りとシャキシャキした食感が、食べ進めるごとに心地良いアクセントに。ミョウガの香りが強すぎると感じる場合は、甘酢漬けを使うと酸味と甘みが加わり、より食べやすくなりますよ。
■枝豆ご飯のバリエーションを使いこなそう
枝豆は栄養価が高いだけでなく、どんな食材とも合わせやすい万能な彩り野菜です。
混ぜるだけで完成するご飯レシピをいくつか覚えておけば、献立の幅がグッと広がりますよ。今回ご紹介した10のアイデアから、ぜひお気に入りの一品を見つけて、ご家庭の定番にしてみてくださいね！
(ともみ)
冷凍枝豆を活用した時短テクや、お弁当にぴったりのアレンジも必見です。旬の味わいを存分に堪能しましょう。
【5分で完成】枝豆ご飯
炊き立てご飯に枝豆を混ぜるだけの簡単レシピ。冷凍枝豆を使えば茹でる時間は不要で、わずか5分で完成します。解凍後は水気をキッチンペーパーでしっかりと拭き取ってから合わせるのが、豆本来の甘みを引き立てる秘訣。鮮やかな緑色が美しく、お弁当の彩りとしても非常に重宝する一皿です。
枝豆ご飯
【材料】（1人分）
ご飯(炊きたて) 茶碗 1杯分
枝豆(冷凍) 50g
バター 5g
塩 少々
【作り方】
1、枝豆は解凍し、サヤから取り出す。全ての材料を混ぜ合わせる。
【このレシピのポイント・コツ】
おかずの汁気はよくきってお弁当箱に詰めましょう。
ごはん、おかずはよく冷ましてからフタをしましょう。
【材料】（1人分）
ご飯(炊きたて) 茶碗 1杯分
枝豆(冷凍) 50g
バター 5g
塩 少々
【作り方】
1、枝豆は解凍し、サヤから取り出す。全ての材料を混ぜ合わせる。
【このレシピのポイント・コツ】
おかずの汁気はよくきってお弁当箱に詰めましょう。
ごはん、おかずはよく冷ましてからフタをしましょう。
■忙しい日の味方！ 枝豆ご飯のアレンジレシピ9選
たっぷり枝豆入りご飯
チリメンジャコのほど良い塩気と旨みが、枝豆のやさしい甘さを引き立てます。ひと口食べるごとに香ばしさが広がり、食欲が止まらなくなる味わい。仕上げに刻んだ大葉や梅肉をトッピングすれば、より一層爽やかで、初夏の献立にふさわしい清涼感あふれる一品になりますよ。
枝豆とたくあんの混ぜご飯
昆布茶で炊いたご飯を使えば、手間のかかるだし取りは不要。炊き上がりに茹でた枝豆と刻みたくあんを混ぜるだけで、緑と黄色のコントラストが美しい混ぜご飯が完成します。たくあんのパリパリとした食感と塩気がアクセントになり、晩酌のシメとしても喜ばれる人気レシピです。
枝豆とベーコンの混ぜご飯
ベーコンの旨みとピザ用チーズのコクが溶け合う、洋風仕立ての混ぜご飯。茹でた枝豆をたくさん使いたいときにもイチオシの活用術です。仕上げに粗挽き黒コショウを強めに振るのが、大人向けに味わうポイント。ワインとの相性も抜群な、少しリッチな一皿です。
枝豆と梅のご飯
枝豆とカリカリ梅を合わせるだけの、シンプルかつ爽快な一品です。暑さでキッチンに立つのが億劫な季節でも、混ぜるだけならストレスフリー。仕上げに針ショウガを散らせば、香りがさらに際立ち、食欲がないときでも食べやすいですよ。
風味豊か！ 枝豆とホタテの炊き込みご飯
ホタテの水煮缶を汁ごと炊き込むことで、お米ひと粒ひと粒にホタテの旨みがしっかりしみ込みます。ホタテの上品な風味と、枝豆のホクホクとした食感の組み合わせは、まさに至福のおいしさ。思わずおかわりしたくなる、食べ応え満点の炊き込みご飯です。
枝豆と梅干しのジャコご飯
チリメンジャコと白ゴマを、パチパチと音がするまで乾煎りしてから加えるのがプロの技。香ばしさが倍増し、枝豆の甘みを一層際立たせます。ジャコのカルシウムや枝豆のタンパク質が一度に摂れる栄養価の高さも、忙しい方にはうれしいポイントですよ。
枝豆ターメリックライス
鮮やかな黄金色のターメリックライスに、枝豆の緑が映える華やかな一品です。カレーやタコライスの付け合わせにはもちろん、シンプルに塩を振っておにぎりにするのもおすすめ。見た目のインパクトが強く、おもてなしのメニューとしても重宝します。
枝豆ショウガごはん
冷凍枝豆とショウガだけで作れる、究極の時短＆さっぱりレシピ。蒸し暑い日でも飽きずに食べられる味わいです。千切りショウガの代わりにショウガの甘酢漬けを合わせれば、華やかなちらし寿司風に大変身。気分に合わせてアレンジできるのも魅力です。
枝豆ご飯
枝豆とミョウガという夏野菜同士を組み合わせた、風味豊かな混ぜご飯。ミョウガの独特な香りとシャキシャキした食感が、食べ進めるごとに心地良いアクセントに。ミョウガの香りが強すぎると感じる場合は、甘酢漬けを使うと酸味と甘みが加わり、より食べやすくなりますよ。
■枝豆ご飯のバリエーションを使いこなそう
枝豆は栄養価が高いだけでなく、どんな食材とも合わせやすい万能な彩り野菜です。
混ぜるだけで完成するご飯レシピをいくつか覚えておけば、献立の幅がグッと広がりますよ。今回ご紹介した10のアイデアから、ぜひお気に入りの一品を見つけて、ご家庭の定番にしてみてくださいね！
(ともみ)